Şehit kardeşi bayrak hediye edince bakan yardımcısı göz yaşlarını tutamadı
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Şehit kardeşi bayrak hediye edince bakan yardımcısı göz yaşlarını tutamadı

Şehit kardeşi bayrak hediye edince bakan yardımcısı göz yaşlarını tutamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, 15 Temmuz şehidinin kardeşi tarafından hediye edilen Türk bayrağı sonrasında gözyaşlarını tutamadı.

Kastamonu'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, 15 Temmuz şehidinin kardeşi tarafından hediye edilen Türk bayrağı sonrasında gözyaşlarını tutamadı.

Çeşitli ziyaretler için memleketi Tosya ilçesine gelen Dışişleri Bakan Yardımcı Faruk Kaymakçı, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Bakan Yardımcısı Kaymakçı'yı Tosya'ya gelişlerinde Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Gökhan Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri karşıladı.

Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı'nın Tosya'daki ilk durağı Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu Lisesi oldu. Okul bahçesinde 15 Temmuz Şehidi Mustafa Kaymakçı ansını gül diken Bakan Yardımcısı Kaymakçı gül dikiminin ardından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz şehidimiz Mustafa Kaymakçı'nın kardeşi Adem Osman bizimle birlikte. Mustafa Kaymakçı'yı 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk Demokrasisinin korunması için yapmış olduğu çağrıya cevap veren ve Türkiye'yi Türk Demokrasisini korumak için canını fedakarca veren bir kardeşimiz. Biz hemşehrileri olarak Mustafa'yla gurur duyuyoruz. ve kendisini rahmetle anıyoruz. Tabi Tosya hemşerisini ve şehidini unutmadı. Milli Eğitim Bakanlığımız ve bu güzel okulumuz rahmetli Mustafa'nın ismini ebediyete intikal ettirmek için okulun adı Mustafa Kaymakçı oldu. Dolayısıyla Mustafa'nın ismi her zaman Tosya'mızda ülkemizde yaşayacak. ve demokrasimizin bir gülü olarak ilelebet hafızalarımızda olacak" dedi.

Şehidin adının yaşatılmasının önemine değinen Kaymakçı, "Türk Demokrasisi artık olgunlaşmış demokrasi ve eminim önümüzdeki günlerde de yine demokrasimiz güçlenerek ilerleyecek. Bu vesileyle yine hem 15 Temmuz Şehitlerimize, hem terörle mücadelede yaşamını yitiren şehitlerimize sahip çıkan Kaymakamımıza, tüm yerel yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Rahmetli şehidimiz Mustafa'yı anıyorum. Kardeşini ve Kaymakçı ailesini tekrar sabırlar diliyorum. Ayrıca bu okulun müdürüne, yönetimine ve sizlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programda Şehit Mustafa Kaymakçı'nın kardeşi Adem Osman Kaymakçı tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı'ya Türk Bayrağı hediye edildi. Bayrağı alan Bakan Yardımcısı Kaymakçı gözyaşlarını tutamadı. Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Şehit Mustafa Kaymakçı'yı tekrar rahmetle anarak Türk Demokrasisine sahip çıkmaya devam edeceklerine dikkat çekti. - KASTAMONU

Şehit kardeşi bayrak hediye edince bakan yardımcısı göz yaşlarını tutamadı
Şehit kardeşi bayrak hediye edince bakan yardımcısı göz yaşlarını tutamadı
Şehit kardeşi bayrak hediye edince bakan yardımcısı göz yaşlarını tutamadı
Şehit kardeşi bayrak hediye edince bakan yardımcısı göz yaşlarını tutamadı
Şehit kardeşi bayrak hediye edince bakan yardımcısı göz yaşlarını tutamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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