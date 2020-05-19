Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, son yolculuğunu uğurlandı Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, son yolculuğunu uğurlandı İçişleri Bakanı Soylu, Şehit Çiftçi'nin tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi memleketi Isparta'da...

Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, son yolculuğunu uğurlandı

İçişleri Bakanı Soylu, Şehit Çiftçi'nin tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı

ISPARTA - Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde terör örgütlerinin temizlenmesine yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, helikopterle götürüldüğü Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi bugün saat 11.30 sıralarında askeri uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile şehidin yakınları tarafından karşılanan şehidin naaşı daha sonra Isparta Şehir Hastanesi morguna konuldu.

Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi için 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri, şehidin yakınları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Bayram Şahin'in kıldırdığı cenaze namazı, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun olarak gerçekleştirildi.

Cenaze namazı öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin ailesinin yanına giderek, baş sağlığı dileklerini iletti. Bakan Soylu, cenaze namazından sonra da şehidin tabutuna omuz vererek, şehidin naaşını cenaze aracına kadar taşıdı.

Törenin ardından Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Şirin'in cenazesi dualar eşliğinde Garnizon Şehitliğinde toprağa verildi.

Kaynak: İHA