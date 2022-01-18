Son dakika haberi | Şehit Jandarma Uzman Çavuş Soyutemiz, son yolculuğuna uğurlanıyor - Haberler
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Son dakika haberi | Şehit Jandarma Uzman Çavuş Soyutemiz, son yolculuğuna uğurlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Genel

Son dakika haberine göre Şehit Jandarma Uzman Çavuş Soyutemiz, son yolculuğuna uğurlanıyor Hakkari'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Sıhhiyeci Ayberk Soyutemiz Kırıkkale'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

KIRIKKALE (İHA) - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Soyutemiz, son yolculuğuna uğurlanıyor

KIRIKKALE - Hakkari'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Sıhhiyeci Ayberk Soyutemiz Kırıkkale'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nöbet tuttuğu sırada silah kazası neticesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sıhhiyeci Ayberk Soyutemiz (23), Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlanıyor. Soyutemiz'in naaşı öğlen namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Hanyerisarıkaya köyünde toprağa verilecek.

Son dakika haberi | Şehit Jandarma Uzman Çavuş Soyutemiz, son yolculuğuna uğurlanıyor

Son dakika haberi | Şehit Jandarma Uzman Çavuş Soyutemiz, son yolculuğuna uğurlanıyor

Son dakika haberi | Şehit Jandarma Uzman Çavuş Soyutemiz, son yolculuğuna uğurlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri

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