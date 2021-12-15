Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulu Öğrencimiz Emine GÜNEY "BİRLİKTEN SEVGİ DOĞAR" Temalı Resim Yarışmasında Türkiye Üçüncüsü Oldu

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yaptığı etkinlikler kapsamında; çocuklarımızın özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü: "BİRLİKTEN SEVGİ DOĞAR" temalı resim yarışmasında, Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulu öğrencimiz Emine GÜNEY, Türkiye üçüncüsü oldu.

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut ÖZER, Ankara'da bu "Birşikten Sevgi Doğar" temalı resim yarışması eserlerinin sergilendiği törende, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Öğrencimiz Emine GÜNEY de ödülünü Bakanımız Mahmut ÖZER'den aldı.

İlimiz genelinde yapılan değerlendirmede, Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulu öğrencimiz Emine GÜNEY, il birincisi seçilmiş ve Türkiye genelinde yapılacak değerlendirmede Erzincan'ı temsil etmeye hak kazamıştı.

İlimiz genelinde yapılan değerlendirmede ikinci olan öğrencimiz Şehit Astsubay Uğur Fetih Özdemir Ortaokulu öğrencisi Beyzanur KÖSE, üçüncü olan öğrencimiz, Türk Telekom Binali Yıldırım Ortaokulu öğrencisi Azra ÖZDEN olmuştu.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN, bu öğrencilerimizi ve okul idarecilerini, makamında kabul ederek çeşitli hediyeler verdi. Bu yarışmalara katılım sağlamanın öğrencilere çok şeyler kattığını ve özgüvenlerini geliştirdiğini belirterek, "Bu başarıları kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyor, katkı sağlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum". dedi.

Ayrıca, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenen Resim Yarışmasında, Erzincan Türk Telekom Binali Yıldırım Ortaokulu, 6. Sınıf öğrencisi Yağmur GÖK, Türkiye üçüncüsü olmuş ve ödül olarak 2. 000 TL kazanmıştır.

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