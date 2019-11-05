Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu GAP Havalalanı'ndan uğurlandı

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu GAP Havalalanı'ndan uğurlandı

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için düzenlenen tören Şehit naaşının helikoptere taşınması ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya müdahale esnasında şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu GAP Havalalanı'ndan uğurlandı.

05.11.2019 09:36

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için düzenlenen tören

Şehit naaşının helikoptere taşınması ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya müdahale esnasında şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu GAP Havalalanı'ndan uğurlandı.

Kaynak: AA

VİDEO: Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu GAP Havalalanı'ndan uğurlandı
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