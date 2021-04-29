Şehit Hüsamettin Gökçe'nin naaşı Amasya'ya getirildi
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Şehit Hüsamettin Gökçe'nin naaşı Amasya'ya getirildi

Şehit Hüsamettin Gökçe'nin naaşı Amasya'ya getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonlarında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin naaşı, Merzifon Havalimanı'nda karşılandı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonlarında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin naaşı, Merzifon Havalimanı'nda karşılandı.

Hakkari'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu. Şehit Hüsamettin Gökçe'nin cenazesi, Merzifon Havalimanı'nda şehidin yakınları, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, il, ilçe protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. - AMASYA

Şehit Hüsamettin Gökçe'nin naaşı Amasya'ya getirildi
Şehit Hüsamettin Gökçe'nin naaşı Amasya'ya getirildi
Şehit Hüsamettin Gökçe'nin naaşı Amasya'ya getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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