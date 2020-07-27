Şehit er Mustafa Dağlı devrilen otobüse binmeden önce annesinden helallik istemiş
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Şehit er Mustafa Dağlı devrilen otobüse binmeden önce annesinden helallik istemiş

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen erlerden Mustafa Dağlı'nın annesi Raziye Dağlı, "Her gün beni arardı.

27.07.2020 20:11 | Son Güncelleme: 27.07.2020 20:16

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen erlerden Mustafa Dağlı'nın annesi Raziye Dağlı, "Her gün beni arardı. 'Anne akşam otobüse bineceğiz, hakkınızı helal edin' dedi. O benim ciğerimdi, kuzumdu." dedi.

Tarsus ilçesinde yaşayan Dağlı'nın annesi Raziye ve babası Ali Dağlı, oğullarının şehadet haberini alır almaz Mut Devlet Hastanesine gitti.

Raziye ve Ali Dağlı, kazada şehit olan 4 asker için hastane önünde düzenlenen törene katıldı.

Anne Raziye Dağlı, tören sonrası AA muhabirine, olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Oğlu Mustafa ile dün akşam görüştüğünü belirten anne Dağlı, "Her gün beni arardı. 'Anne akşam otobüse bineceğiz, hakkınızı helal edin' dedi. O benim ciğerimdi, kuzumdu. 'Gidiyoruz anne' dedi. 'Yolunuz açık olsun' dedim. Bir ay olmamıştı gideli. Dostlar sağ olsun." ifadesini kullandı.

Şehidin babası Ali Dağlı ise kaza haberini televizyondan öğrendiklerini dile getirerek, "Görüştüğümüzde KKTC'ye gideceğini söylemişti. En son akşam annesi, ağabeyi ve kardeşleriyle görüştü. Acımız büyük. Vatan sağ olsun." diye konuştu.

Mersin'de askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuş, 2 şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

Şehit er Mustafa Dağlı devrilen otobüse binmeden önce annesinden helallik istemiş

Kaynak: AA

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