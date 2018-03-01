Şehit Er Akkabak, Doğum Gününde Anıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde teröristlerin yola döşediği mayının askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu 1 Ağustos 2015'te şehit olan Jandarma Komando Er Barış Akkabak, doğum gününde memleketi Antalya'da, adını taşıyan okulda anıldı.

Serik ilçesindeki Şehit Barış Akkabak İlkokulu'nda, şehidin doğum günü dolayısıyla düzenlenen anma programında konuşan Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, "Bu vatan uğruna canını seve seve feda eden, bu millet için can veren tüm şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Bu vatan, uğrunda şehit olanlar sayesinde ilelebet payidar kalacaktır. Barış her zaman kalbimizde yaşayacak. Allah mekanını cennet eylesin, ruhu şad olsun." dedi.

Duygulu anların yaşandığı törende şehidin dedesi Ramazan Akkabak ile anneannesi Havva Akkabak gözyaşlarını tutamadı.

Kur'an-ı Kerim okunan ve dualar edilen program sonunda dede Ramazan Akkabak ile anneannesi Havva Akkabak'a Kaymakam Şimşek tarafından çiçek verildi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, okul müdürü Hüseyin Aktaş, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.