Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

24.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:53

Diyarbakır'da uğradığı saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 19'uncu yılında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Şehidin Hendek ilçesindeki kabri başında düzenlenen törene, eşi Zerrin Okkan, kızı Sezin Okkan Çalışkan, ablası Sabahat Arslan, kız kardeşi Gülsüm Özgen ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, dönemin Diyarbakır Valisi Cemil Serhadlı, siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın ardından da Okkan'ın öz geçmişi okundu.

Vali Nayir, bu topraklar üzerinde bugün huzur içerisinde yaşanıyorsa bunun şehitler sayesinde olduğunu söyledi.

Şehitlerin hakkını ödemekten aciz olduklarını aktaran Nayir, "Millet olarak vefa duygularımızı onların şehadet yıl dönümleriyle beraber her an hissederek yaşatmak zorundayız. Bu toprakların onuru, gururu olan Ali Gaffar Okkan şehidimizi mezarı başında anıyor, Allah rahmet etsin diyoruz." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Bülbül de Okkan'ın tüm Türkiye'ye örnek bir şahsiyet olduğunu ifade etti.

Şehit Okkan'ın terörün hedefinde olmasının tesadüfi olmadığını savunan Bülbül, Ali Gaffar Okkan'ın özellikle görev yaptığı bölgelerde, terörün en vahşice hüküm sürdüğü bölgelerde sivil ve sosyal hayatı canlandırdığını anımsattı.

Türkiye'de dün olduğu gibi bugün de terörle mücadelenin büyük bir kararlılıkla, cesaretle yürütüldüğüne işaret eden Muhammed Levent Bülbül, "Bugünlerde yapılan bu mücadelede bizlere en büyük cesaret kaynağı tabii ki şehitlerimizdir. Bizler inşallah bugün de yarın da Türkiye'ye ve Türk milletine hangi bölgeden olursa olsun tüm insanlarımıza, 82 milyon vatandaşımıza sahip çıkacağız inşallah. Ona yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı yılmadan, yıkılmadan büyük bir cesaretle, moralle mücadele etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yüce ise her vatan evladının canını bu topraklar için vermeye hazır olduğunu belirterek, Okkan'ın toprağa değil gönüllere gömüldüğünü kaydetti.

Babaoğlu da başta Ali Gaffar Okkan olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Okkan'ın Diyarbakır'da kardeşlik köprüsü kurarak vatandaşın gönlünü fethettiğini aktaran Turgut Babaoğlu, "Yüz binlerce Diyarbakırlının kalbinde ve isimlerinde sevgiyle yaşattığı Ali Gaffar Okkan, yaptıklarıyla hepimizin ve tüm Türkiye'nin örnek alması gereken bir isim olmuştur. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne ve kardeşliğimize kasteden hainlerin oyunlarını altüst edip planlarını bozan Diyarbakırlıların 'Gaffar Babası', milletimizin kalbinde daima yaşayacaktır." dedi.

Emekli emniyet müdürü ve Okkan'ın sınıf arkadaşı Hüseyin Sarıoğlu ise Okkan ile anılarını anlatarak, yerinin doldurulamayacağını kaydetti.

Ali Gaffar Okkan için mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Bu sırada şehidin kız kardeşi Gülsüm Özgen'in gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Duanın ardından ailesi ve protokol üyeleri Okkan'ın mezarına karanfil bıraktı.

Okkan'ın adının verildiği camide mevlit okutuldu

Anma programının ardından Ali Gaffar Okkan'ın babasına ait Pak Fırın'da vatandaşlara yemek ikram edildi.

Daha sonra ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'nde bir hayırsever tarafından yeniden yaptırılan ve şehit Okkan'ın adının verildiği camide mevlit okutuldu.

Kaynak: AA