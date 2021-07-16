Son dakika! ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ SAATTE MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANILDI
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Son dakika! ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ SAATTE MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANILDI

Son dakika! ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ SAATTE MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevliyken şehit olan Özel Harekat polisi Edip Zengin, şehit düştüğü saat olan 23.45'te silah arkadaşları ve ailesi tarafından mezarı başında dualarla anıldı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevliyken şehit olan Özel Harekat polisi Edip Zengin, şehit düştüğü saat olan 23.45'te silah arkadaşları ve ailesi tarafından mezarı başında dualarla anıldı.15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevliyken, düzenlenen saldırı sonucunda şehit olan Özel Harekat polisi Edip Zengin, şehit düştüğü saat olan 23.45'te Nene Hatun Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Törene şehit polisin annesi Fatma Zengin, amcası İbrahim Zengin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Aydın, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen ile silah arkadaşları katıldı. Okunan duaların ardından şehit polisin kabrine çiçekler bırakıldı.Anma programında konuşan şehit Edip Zengin'in amcası İbrahim Zengin, hüzün ve gururu bir arada yaşadıklarını söyleyerek, !Allah bir daha bu acıyı yaşatmasın. Allah bir daha tekrarını göstermesin. Bu gece, şu anda her ne kadar hüzünlü olsak da, hüzünlü olduğumuz kadar da gururluyuz dedi.

Son dakika! ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ SAATTE MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANILDI
Son dakika! ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ SAATTE MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANILDI
Son dakika! ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ SAATTE MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANILDI
Son dakika! ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ SAATTE MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANILDI
Son dakika! ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ SAATTE MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANILDI
Son dakika! ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ SAATTE MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANILDI
Son dakika! ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ SAATTE MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANILDI
Son dakika! ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ SAATTE MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANILDI
Son dakika! ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ SAATTE MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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