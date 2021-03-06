Şehit Demirci son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Demirci son yolculuğuna uğurlandı

06.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:13
Şehit Demirci son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl'den Bitlis Tatvan'a gitmek için havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Tolga Demirci memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Bingöl'den Bitlis Tatvan'a gitmek için havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Tolga Demirci memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün Bitlis Tatvan'a gitmek üzere havalandıktan sonra düşen helikopterde şehit olan 11 askerden Uzman Çavuş Tolga Demirci için memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde tören düzenlendi. Şehit Demirci'nin vasiyeti üzerine babasının mezarının bulunduğu Uzunpınar Mahallesi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Şehit Demirci'nin ailesi, şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Demirci'nin naaşı, Uzunpınar Aile Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına Vali Şehmus Günaydın, Kayseri milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, şehit Demirci'nin ailesi, yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KAYSERİ

Şehit Demirci son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Demirci son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Demirci son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Demirci son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Demirci son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Demirci son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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