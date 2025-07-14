Şehit Cihangir Yıldız'ın hatırası günümüzde yaşatılmaya devam ediyor. Peki, Şehit Cihangir Yıldız kimdir, mezarı nerede?

ŞEHİT CİHANGİR YILDIZ KİMDİR?

16.08.2016 tarihinde Van Valiliğinden yapılan açıklama:

İlimiz Başkale ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Geçici Köy Korucusu Cihangir Yıldız, Oğulveren Mahallesi'nde toprağa verildi.

Başkale Komando Tabur Komutanlığı önünde düzenlenen törenin ardından, doğum yeri olan Oğulveren Mahallesi'ndeki mezarlığa götürülen Şehit Yıldız'ın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, mezarlık önünde kılınan cenaze namazı sonrası tekbirler eşliğinde toprağa verildi.

Defin işlemini takiben Şehit Yıldız'ın naaşının konulduğu tabut üzerindeki Türk Bayrağı'nı şehit babası Ahmet Yıldız'a teslim eden Vali İbrahim Taşyapan, burada yaptığı konuşmada; "İnşallah bu bayrak galip gelecek. Bütün şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza da sağlık, sıhhat diliyorum. Durumları iyi, onlara dua ediyoruz. Şehidimize yakışır bir cenaze töreni düzenledik. İnşallah şehidimiz cennetten güzel bir yer edinir. Uzak il ve ilçelerden şehidimizi uğurlamaya gelen herkesten Allah razı olsun. Allah, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etsin, şehidimize rahmet etsin" dedi.

Törene şehidin ailesi, yakınları ve Vali İbrahim Taşyapan'ın yanı sıra, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Başkale Kaymakamı Abdulselam Öztürk, askeri erkân, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.