Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, o gün kendisini en çok üzen şeyi anlattı Geçen yıl şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, o günkü olayda en çok üzüldüğü şeyi açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Şehidin cenazesini kıldıralım da, bırakın bu duayı okuyalım da ondan sonra beni öldürmeye kalkın. Bana saygı duymuyorsan şehide saygı duy" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen yıl nisan ayında Ankara Çubuk'taki şehit cenazesi sırasında uğradığı yumruklu saldırıyı Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında anlattı. Kılıçdaroğlu, saldırıya uğradığı gün için, "Şehidin cenazesini kıldırmadılar. Şehidin cenazesini kıldıralım da, bırakın bu duayı okuyalım da ondan sonra beni öldürmeye kalkın" ifadelerine yer verdi.

"BANA SAYGI DUYMUYORSAN ŞEHİDE SAYGI DUY"

Başka bir konunun kendisini orada yaşananlardan daha çok üzdüğünü dile getiren Kılıçdaroğlu, "Şehidin cenazesini kıldırmadılar… Şehidin cenazesini kıldıralım da, bırakın bu duayı okuyalım da ondan sonra beni öldürmeye kalkın. Bari hiç değilse bırakın İslami olarak bu görevimizi bir yapalım. Bir cenazeyi kaldıralım, Fatiha'yı okuyalım, namazımızı kılalım. Bari bunu yapalım. Attıkları sloganlar, şunlar, bunlar, hakaretler, küfürler… Yazık günah ya… Bana saygı duymuyorsan şehide saygı duy" ifadelerine yer verdi.