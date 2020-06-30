Şehit Bedirhan bebeğin anneannesi: Acım dinmez ama çok sevindim HAKKARİ'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği saldırının faillerinden 'Partizan' kod adlı Adil Akyürek'in etkisiz hale getirilmesini şehit bebeğin Şarkışla ilçesindeki anneannesi Suudiye Demir'i sevindirdi.

HAKKARİ'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği saldırının faillerinden 'Partizan' kod adlı Adil Akyürek'in etkisiz hale getirilmesini şehit bebeğin Şarkışla ilçesindeki anneannesi Suudiye Demir'i sevindirdi. Şehit kızının ve torununun mezarını ziyaret eden anneanne, "Acım dinmedi ama yine de sevindim" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda, gri listede yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu 'Partizan' kod adlı Adil Akyürek'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ölü olarak ele geçirilen teröristin, 31 Temmuz 2018'de Kalana üs bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit edilmesi olayının failleri arasında olduğu tespit edildi. Teröristin etkisiz hale getirilmesini şehit Nurcan Karakaya'nın Sivas'ın Şarkışla ilçesine yaşayan annesi Suudiye Demir sevinçle karşıladı. Şehit kızının ve torunu Bedirhan Mustafa Karakaya'nın Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki mezarını ziyaret eden Demir, burada gözyaşı dökerek dua etti.

Haber i alınca çok sevindiğini söyleyen Suudiye Demir, "Allah milletimden, devletimden razı olsun. Askerlerimizden razı olsun. Beni sevindirdiler. Acım dinmedi ama yine de sevindim. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Acım unutulmaz ama yine böyle zamanlarda seviniyorum. Düşmanları helak etsinler. Allah askerlerimize kuvvet versin. Acım dinmiyor. Benim yavrumun acısız hiç dinmez" dedi.Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem de şehit anne ve bebeğinin mezarını ziyaret ederek dua etti.

Kaynak: DHA