Şehit başkanın ailesinden duygusal paylaşım
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Şehit başkanın ailesinden duygusal paylaşım

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, bıçaklanarak öldürülen Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun ailesi duygusal bir paylaşımla şehit başkanı doğum gününde andı.

Şehit başkanın ailesinden duygusal paylaşım
23.06.2020 10:48 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:54

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, bıçaklanarak öldürülen Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun ailesi duygusal bir paylaşımla şehit başkanı doğum gününde andı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı seçilen İhsan Öztoklu, 24 Mayıs 2019 tarihinde reklam panosuna zarar veren İYİ Parti adayı Abdullah Koç, oğlu Abdurrahman Koç ve şahsın amcası Osman Koç'un bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Yasal girişimler sonucu şehitlik unvanı verilen İhsan Öztoklu'nun 22 Haziran'da doğum günü olması nedeniyle annesi Fatma Öztoklu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yayınladı.

"Acıların en büyüğünü yaşadım"

67 yaşındaki Fatma Öztoklu, acıların en büyüğünü yaşadığını söyledi. Oğlunun doğum gününü kutlayan anne Öztoklu, "22 Haziran benim ve ailem için çok özel bir gündü. Çünkü Allah bana öyle bir evlat vermişti ki evime nur doğmuştu. Nurumu insan olmayan caniler söndürdü. Ne hakkı vardı benim öpmeye kıyamadığım yavrumu yok etmeye. Benim üzerine titrediğim, özenle büyüttüğüm yavrumu yok ettiler. Hayallerimizi, memleketimin hayallerini yıktılar. Allah hepsini görüyor. Ben acıların en büyüğünü yaşadım, Allah onlara daha büyüğünü yaşatsın, benim yandığım gibi yansınlar" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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