Son dakika haberleri | Şehit İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney'in naaşı memleketi Ordu'ya getirildi

Son dakika haberlerine göre Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce Kirpi aracına düzenlenen saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney'in naaşı, memleketi Ordu'ya getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce Kirpi aracına düzenlenen saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney'in naaşı, memleketi Ordu'ya getirildi.

Şehit Güney'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na gönderildi.

Burada düzenlenen karşılama törenine annesi Emriye, babası Hidayet Güney ve üç kardeşinin yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk, ilçe belediye başkanları ve askeri erkan katıldı.

Şehit Güney'in (26) cenazesi, meslektaşları tarafından cenaze nakil aracına taşındı.

Şehidin, Erzincan'da Özel Harekat Polisi olarak görev yapan kız kardeşi Aynur Güney'in ise gözyaşı döken anne ve babasının elinden tutarak destek olmaya çalıştığı görüldü.

Şehit Güney'in naaşı, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Akkuş ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay