Şehit Arkadaşları İçin Bir Araya Geliyorlar

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 30 Aralık 1996 yılında şehit olan Hüseyin Kuş'un silah arkadaşları 21 yıldır şehidin mezarında dua için bir araya geliyor.





Şehit Kuş'un, silah arkadaşları Sarayköy ilçe mezarlığında şehit askerin mezarı başında buluştu.



Şehit için dua eden arkadaşları, anılarını paylaştı.



Mezarlığı ziyaret eden Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Özbaş da Kuş'un silah arkadaşlarına Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti.



Özbaş, arkadaşların vefasına dikkati çekerek, Türkiye'ye örnek olan gurur verici bir ziyarete ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.



Duygulanan Şehit Kuş'un babası Osman Kuş ise, "21 yıldır evlatlarım beni yalnız bırakmadı. Allah hepsinden razı olsun. Hepsi benim evladım." diye konuştu.





Şehidin silah arkadaşları, daha sonra şehidin evinde düzenlenen mevlit yemeğine katıldı.



Yemeğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Hasan Çağrı Öcal, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Berkay Özkan da katıldı.