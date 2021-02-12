Şehit annesinin oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 koyununu çalan 3 kişi yakalandı
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Şehit annesinin oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 koyununu çalan 3 kişi yakalandı

12.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:30
Şehit annesinin oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 koyununu çalan 3 kişi yakalandı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, Ayşe Uzan'ın şehit oğlu Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın ismini verdiği kuzu ve 7 koyununu çalan 3 kişi, jandarma ekiplerince yapılan çalışmayla yakalandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, Ayşe Uzan'ın şehit oğlu Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın ismini verdiği kuzu ve 7 koyununu çalan 3 kişi, jandarma ekiplerince yapılan çalışmayla yakalandı. Kuzu ve koyunların bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalında, 2017 yılı Haziran ayında askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan şehit oldu. Aydoğan'ın annesi Ayşe Uzan, şehit oğlunun acısının ardından ikiz doğan kuzularından birine, oğlu Ramazan'ın ismini verdi. Yazlık Mahallesi'deki evinde sürekli 'Ramazan' isimli kuzu ile vakit geçiren Ayşe Uzan, çarşamba günü hayvanlara yemlerini ve suyunu verip, evine döndü. Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Uzan'ın evinin yanındaki ağıla gelen kimliği belirsiz kişiler, iple bağlı olan ağılın kapısını açıp, içeri girdi. Şüpheliler, 3 kuzu ve 10 koyunu çalmaya çalıştı. Bu sırada 2 kuzu ile 3 koyun şüphelilerin elinden kaçtı. 1 kuzu ve 7 koyunu geldikleri araca yükleyen şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

Sabah uyandığında ağıla giden Ayşe Uzan, hayvanlarının olmadığı görünce yakınlarıyla çevrede arama yaptı. Kaçan 3 koyun ve 2 kuzusunu bulan Uzan, daha sonra jandarmaya durumu bildirdi. Şehit annesi Uzan, çalınan kuzuya, acılarını dindirmek için şehit oğlu Ramazan'ın adını verdiğini belirterek, çalışan kuzunun bir an önce bulunmasını istedi. 

Çalışma başlatan jandarma, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin Serkan İ., kardeşi Furkan İ. ve arkadaşı Serdal G. olduğunu belirledi. Serkan İ. ve Serdal G.'nin cezaevinden arkadaş olduklarını belirleyen jandarma, 3 kişiyi Ereğli'de yakaladı. Koyunları taşıdıkları araç, Halkapınar ilçesinde ele geçirdi. 3 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Jandarma, şehidin adını taşıyan kuzu ve koyunların bulunması için çalışmaları sürdürüyor.

  


Şehit annesinin oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 koyununu çalan 3 kişi yakalandı
Şehit annesinin oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 koyununu çalan 3 kişi yakalandı
Şehit annesinin oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 koyununu çalan 3 kişi yakalandı
Şehit annesinin oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 koyununu çalan 3 kişi yakalandı
Şehit annesinin oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 koyununu çalan 3 kişi yakalandı
Şehit annesinin oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 koyununu çalan 3 kişi yakalandı
Şehit annesinin oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 koyununu çalan 3 kişi yakalandı
Şehit annesinin oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 koyununu çalan 3 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

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