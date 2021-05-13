Şehit annesinin isteğini jandarma yerine getirdi
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Şehit annesinin isteğini jandarma yerine getirdi

Şehit annesinin isteğini jandarma yerine getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'da şehit annesi Mefture Uslu'nun köyde bulunan oğlunun mezarını ziyaret etme isteğini jandarma yerine getirdi.

Kütahya'da şehit annesi Mefture Uslu'nun köyde bulunan oğlunun mezarını ziyaret etme isteğini jandarma yerine getirdi.

Merkez Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden şehit annesi Mefture Uslu, 1994 yılında Diyarbakır'da şehit olan oğlu Jandarma Onbaşı Mustafa Uslu'nun Merkez ilçe Makasalanı köyünde bulunan mezarını ziyaret etmek istediğini yetkililere iletti.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şehit ailesini evlerinden devriye aracıyla alarak şehidin mezarının bulunduğu Makasalanı köyünde götürdü. Jandarma eşliğinde oğlunun mezarını ziyaret edip dua eden şehit annesi Mefture Uslu jandarmaya teşekkür etti. - KÜTAHYA

Şehit annesinin isteğini jandarma yerine getirdi
Şehit annesinin isteğini jandarma yerine getirdi
Şehit annesinin isteğini jandarma yerine getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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