Şehit annesinden oğluna duygu dolu selam
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Şehit annesinden oğluna duygu dolu selam

18.03.2021 16:28 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:42
Şehit annesinden oğluna duygu dolu selam

Kastamonu'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' dolayısıyla şehitler anıtında düzenlenen törende, şehit annesi oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını severek, "Uçan kuşlarla selam yolluyorum kuzuma" dedi.

Kastamonu'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' dolayısıyla şehitler anıtında düzenlenen törende, şehit annesi oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını severek, "Uçan kuşlarla selam yolluyorum kuzuma" dedi.

Tören, şehitler anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Kuran'ı-Kerim tilaveti okundu, ardından da İl Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından dua edildi. Şehitler anısına askerler tarafından 3 kez saygı atışı yapıldı.

"Söz veriyoruz"

Şeref defterini imzalayan Vali Avni Çakır, "Şer odakları tarihin her safhasında Türk milletini esaret altına almak, vatanını bölmek, birliğini, dirliğini bozmak için her türlü hile ve saldırı yapmaktan geri durmadı. Malazgirt'ten Çanakkale'ye kurtuluş savaşından bugüne kadar her seferinde karşılarında vatanı, bayrağı vazifesi uğruna düğüne gider gibi şehadete koşan vatan evlatlarını yani sizleri gördüler. Hayatınızı hiçe sayarak bizlere cennet bir ülke bıraktınız kanlarınızla suladığınız bu aziz vatanın semalarında, şanlı bayrağımız sizlerin sayesinde gururla dalgalanmaktadır. Yazdığınız eşsiz kahramanlık destanıyla birlik ve beraberliğimiz kasteden her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede sarsılmaz inancımıza ve tükenmez gücümüze ilham kaynağı oldunuz bize emanet bıraktığınız bu cennet vatanı canımız pahasına koruyacağımıza söz veriyoruz, ruhunuz şad olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Vali Çakır, beraberindekilerle birlikte şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil dağıttı. Kabir ziyaretinde şehit polis memuru Uğur Yıldız'ın annesi, mezar taşındaki oğlunun fotoğrafını severek, "Uçan kuşlarla selam yolluyorum kuzuma" dedi. - KASTAMONU

Şehit annesinden oğluna duygu dolu selam
Şehit annesinden oğluna duygu dolu selam
Şehit annesinden oğluna duygu dolu selam
Şehit annesinden oğluna duygu dolu selam
Şehit annesinden oğluna duygu dolu selam

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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