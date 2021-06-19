Şehit annesinden Başkan Tunç Soyer'e "yolumuzu yapın" çağrısı
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Şehit annesinden Başkan Tunç Soyer'e "yolumuzu yapın" çağrısı

Şehit annesinden Başkan Tunç Soyer'e 'yolumuzu yapın' çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde oturan şehit annesi Emine Yüksel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenerek, yollarının kötü olduğunu ve yapılması çağrısı yaptı.

İzmir'in Tire ilçesinde oturan şehit annesi Emine Yüksel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenerek, yollarının kötü olduğunu ve yapılması çağrısı yaptı. Şehit annesi, "Yaklaşık 35 yıldır bu bozuk yollardan gidip geliyorum. 1998 yılında trafik kazası geçirdim, 36 gün yoğun bakımda kaldım. Son yıllarda artık bu yoldan gidip gelmem çok zor oluyor" dedi.

Tire ilçesi Yuvalı mevkii Hamamtepe Küme evlerinde oturan şehit annesi Emine Yüksel, 35 yıldır bozuk yoldan gidip geldiklerini söyleyerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çağrı yaptı.

"Ben bu vatana oğlumu verdim. Bir kilometrelik yolu bana çok görmeyin"

1990 yılında Siirt Pervari'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Tireli Jandarma Onbaşı Şehit İsa Yüksel'in annesi Emine Yüksel, "Yaklaşık 35 yıldır bu bozuk yollardan gidip geliyorum. 1998 yılında trafik kazası geçirdim, 36 gün yoğun bakımda kaldım. Dalağım alındı. Allah'a şükür yaşamaya çalışıyorum. Son yıllarda artık bu yoldan gidip gelmem çok zor oluyor. Yıllar önce bir müracaat yaptık; ancak gelen giden olmadı. Ben bu vatana oğlumu verdim. Bir kilometrelik yolu bana çok görmeyin. Ömrümün kalan zamanlarında rahat edeyim" dedi.

Komşulardan da yolun yapılması çağrısı

Aynı bölgede oturan şehit annesi Emine Yüksel'in komşuları Ahmet ve Ayşen Uskutoğlu çifti de, yolda araçlarının sürekli arıza çıkardığını ve traktörden başka bir aracın bu yola girmediğini söyleyerek, onlarda yolun bir an önce yapılmasını istedi. Bölgede çok sayıda vatandaşın ev ve arazisi olduğunu söyleyen emekli Astsubay Ahmet Uskutoğlu da, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenerek, yolun acil olarak yapılmasını istediler. - İZMİR

Şehit annesinden Başkan Tunç Soyer'e 'yolumuzu yapın' çağrısı
Şehit annesinden Başkan Tunç Soyer'e 'yolumuzu yapın' çağrısı
Şehit annesinden Başkan Tunç Soyer'e 'yolumuzu yapın' çağrısı
Şehit annesinden Başkan Tunç Soyer'e 'yolumuzu yapın' çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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