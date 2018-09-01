Şehit Annesi: "Seninle Gurur Duyuyorum"

Batman'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven'in (25) Samsun'daki cenazesinde duygusal anlar yaşandı. Şehidin annesi, erkek kardeşi ve sözlüsü tabutun başında gözyaşı döktü. Oğlunun fotoğrafını seven acılı anne, "Seninle gurur duyuyorum. Ne kadar sevenin varmış oğlum" dedi.

Batman'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven'in cenazesi, evinin önünde alınan helalliğin ardından cenaze namazının kılınacağı Büyük Cami'ye getirildi. Hapisten özel izinle cenazeye gelen şehidin 20 yaşındaki kardeşi Onur Can Güven, ağabeyinin üniformasını giydi. Sözlüsü Nigar Yurtseven de sözlüsünün kardeşi Onur'dan destek alarak ayakta durarak tabutun başında gözyaşı döktü.

Tabutun yanındaki oğlunun fotoğrafını seven anne Saime Güven, "Bayrak sevdalısı oğlum. Aslan oğlum. Şu insanlara bak Adem'im. Ne kadar çok sevenin varmış oğlum. Ben ağlamıyorum. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Vatana kurban verdim ben seni oğlum. Kardeşin burada. Onu da göndereceğim. O şerefsizlerin kanını içeceğim oğlum" diye ağıt yaktı.

Şehidin naaşı, cenaze namazının ardından askeri törenle birlikte Kıranköy Şehitliğine defnedilecek. - SAMSUN