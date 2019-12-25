Şehit annesi oğlunun isminin okula verilmesini istiyor
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Şehit annesi oğlunun isminin okula verilmesini istiyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında patlaması sonucu şehit olan özel harekat polisi Bayram Çiçek'in annesi Şemsi Çiçek, oğlunun isminin mahallerindeki bir okula verilmesini istiyor.

25.12.2019 10:11 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:16
Şehit annesi oğlunun isminin okula verilmesini istiyor

'nin ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında patlaması sonucu şehit olan özel harekat polisi Bayram Çiçek'in annesi Şemsi Çiçek, oğlunun isminin mahallerindeki bir okula verilmesini istiyor.


Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi'nde yaşayan şehit annesi Şemsi Çiçek, oğlunun polisliği severek yaptığını ve vatanı için şehit olduğunu belirterek, "Oğlum başarılı bir öğrenciydi. Kayseri'de öğretmenliği kazandı ama gitmedi. Ağabeyi gibi polis olmayı istedi. Oğlumun ismi Kayseri'de bir kütüphaneye verildi. Ama ben doğduğu yer olan Arıtaş Mahallesi'nde bir okula ya da öğrenci yurduna şehit çocuğumun isminin verilmesini istiyorum. Hükümetimizden hiçbir şey istemiyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Sadece çocuğumun ismi bir okula verilirse yeter. Evimize yakın öğrenci yurdu yapıldı. Oraya ismini verseler, gelip giderken bakarım" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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