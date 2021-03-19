Şehit anneleri gözyaşlarına boğuldu
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Şehit anneleri gözyaşlarına boğuldu

19.03.2021 02:49 | Son Güncelleme: 19.03.2021 02:55

Şehit anneleri gözyaşlarına boğuldu 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü Bursa'nın İnegöl ilçesinde de kutlandı.

Şehit anneleri gözyaşlarına boğuldu

BURSA - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü Bursa'nın İnegöl ilçesinde de kutlandı. Programda şehit anneleri gözyaşlarını tutamadı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü bu yıl pandemi sebebiyle sadece şehitlikte kutlandı. Çelenk sunumuyla başlayan program daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Program Kur'an-ı kerim tilaveti ve dua edilmesiyle son buldu. Programa gelen şehit anneleri dua esnasında gözyaşlarına boğuldu. Şehit yakınlarını protokol mensupları teselli etti.

Şehit anneleri gözyaşlarına boğuldu
Şehit anneleri gözyaşlarına boğuldu
Şehit anneleri gözyaşlarına boğuldu
Şehit anneleri gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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