Şehit ailesine anlamlı ziyaret TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Osmangazi İlçesindeki şehit ailesini ziyaret etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Osmangazi İlçesindeki şehit ailesini ziyaret etti.

Çavuşoğlu, Burdur'da görevini yaparken uğradığı saldırı sonrası yaralanarak hastaneye kaldırılan ve tedavi gördüğü hastanede 1 Temmuz'da şehadet makamına erişen Bursalı Polis Memuru Selcan Akbaş'ın Muradiye mahallesindeki ailesini ziyaret etti.

Evin önündeki taziye çadırında oturan Çavuşoğlu, şehidin babası Mustafa İlhan Akbaş'a başsağlığı diledi. Çavuşoğlu, şehidin annesi ve kız kardeşiyle de sohbet ederek taziyelerini iletti. - BURSA

Kaynak: İHA