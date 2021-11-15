Şehit Ailesinden Vali Doğan'a Ziyaret

HAKKARİ (Habermetre) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2020 yılında Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Günay'ın babası Hüseyin Günay ve annesi Şemse Günay'ı makamında ağırladı.

15 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 13. 30'da Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette şehidimizin ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Doğan, milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olan şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehit Er Mehmet Günay'ın babası Hüseyin Günay ise nazik kabullerinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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