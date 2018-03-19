Şehit Aileleri ve Gaziler Yemekte Buluştu - Van/

Erciş Belediyesince şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenledi.

Erciş Belediyesi, şehit aileri ve gazileri, Milli Eğitim Vakfı Deprem Şehitleri Erciş Öğretmenevi'nde onurlarına verdiği yemekte konuk etti.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Şirin Yaşar, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu vatan uğruna canını veren bütün şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu vatana sahip olmak başlı başına bir kahramanlık öyküsüdür. Vatan için çok bedeller ödendi. Bu topraklarda yaşayan farklı etnik unsurlarda insanımız var. Bu vatanın ortak sahipleriyiz. Kürt, Türk, Lazı ve Çerkez'i hep birlikte bir milletiz. Anayasamız da bunu söylemektedir. Genel ismimiz Türk'tür çünkü bu vatanın ismi Türkiye'dir. Tek vatan, tek millet ve tek toprak bilinciyle hep birlikte yaşamalıyız."

Yemek sonrası gün anısına şehit aileleri ve gazilere çeşitli hediyeler verildi.

Yemeğe, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ve kurum amirleri de katıldı.

Hakkari

Hakkari Evi'ndeki programa katılan Vali Cüneyit Orhan Toprak, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Toprak, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, onlarla her fırsatta buluşmayı arzuladıklarını söyledi.

"Sizler bir insanın ülkesi, namusu, kutsal bildiği bütün maddi ve manevi değerler için en kıymetli olan canını feda eden kişilerin ailelerisiniz" diyen Toprak, şöyle konuştu:

"Edirne'deki, İstanbul'daki vatandaşımız rahat nefes alabiliyorsa, huzur içerisinde kendini hissedebiliyorsa bu Hakkarimizin öncelikle sağlam durmasından kaynaklanmaktadır. Hakkari burada sınavı hakkı ile yerine getirmemiş olsaydı bırakın sadece bizim coğrafyamızı Türkiye rahat edemezdi. Yüksekova'da gördüğümüz gazilerimiz, şehit ailelerimiz, bugün burada gördüğümüz sizler göstermektedir ki kim ne oyun planlarsa planlasın amacına ulaşamayacaktır. Milattan önce 2 binli yıllardan beri tarih yazmış olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizle beraber buradaki yerel halktan seçtiğimiz korucularımız da aynı güç, disiplin, fedakarlık, iman, bayrak ve vatan aşkı ile verilen görevleri icra etmişlerdir. "

Vali Toprak, yemeğin ardından şehit aileleri ve gazilerin talep ve sıkıntılarını dinledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından sona eren programa Vali Toprak'ın eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Umut Öztürk, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, şehit aileleri ve gaziler katıldı.