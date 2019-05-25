Şehit aileleri ve gaziler Nilüfer Belediyesi iftarında buluştu

Nilüfer Belediyesi, şehit aileleri ve yakınları ile gazileri iftarda ağırladı. Şehit ve gazilerin hakkının ödenmeyeceğini ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Bu vatanda barış içinde, özgürce yaşamamız için, gözlerini kırpmadan göğsünü siper eden şehitlerimize ve gazilerimize borcumuz sonsuz" dedi.

Bursa'daki şehit aileleri ve yakınları ile gaziler, Nilüfer Belediyesinin düzenlediği iftarda bir araya geldi. Ramada Otel'de düzenlenen iftara, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Kaymakamı Avni Oral, CHP geçmiş dönem Bursa Milletvekilleri Turhan Tayan, İlhan Demiröz, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü Uğur Toksoy, Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Gürkan Çankaya, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda şehit ve gazi aileleri ile gaziler katıldı. Başkan Turgay Erdem, iftar öncesinde masaları gezerek şehit yakınları ile sohbet etti. Geniş katılımın olduğu iftarda ezanın okunmasıyla birlikte dualar edildi ve oruçlar hep birlikte açıldı.

"Hepiniz hakkınızı helal edin"

İftarın ardından konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, geceye katılanlara teşekkür etti. Gazi Mustafa Kemal'i, silah arkadaşları ve bütün şehitleri rahmetle anarak sözlerine başlayan Başkan Erdem, "Bu vatanda barış içinde, özgürce yaşamamız için, gözlerini kırpmadan göğsünü siper eden şehitlerimize ve gazilerimize borcumuz sonsuz. Türkiye Cumhuriyeti bugün hürse ve bayrağımız dalgalanmaya devam ediyorsa, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Biliyoruz ki şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz ve gazi yakınları olarak yüreğiniz hep yansa da, acınızı gururla yaşıyorsunuz. Yaşadığınız acıyı dindiremeyiz belki ama, her zaman yanınızda olduğumuzu, acınızı her zaman paylaştığımızı bilmenizi isterim. Hepimizin üzerinde hakkınız var. O nedenle hakkınızı helal edin" dedi.

Turgay Erdem, "Çocuklarımızı vatan sevgisiyle, Mustafa Kemal'in izinde, şehit ve gazilerimizin anısıyla yetiştiriyoruz, yetiştirmeye devam edeceğiz. Bugün, bu iftar sofrasında, bir kez daha dileğimiz, ülkemize yönelik tüm tehditlerin, bizi ayrıştırmaya, ötekileştirmeye iten tüm çabaların artık sona ermesidir. Bu güzel topraklarda herkesin kardeşlik ve barış içinde huzurla yaşaması en büyük dileğimiz. Tüm şehitlerimize ve vefat eden tüm gazilerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize ve tüm şehit ve gazi yakınlarına da uzun, sağlıklı bir ömür diliyorum" diye konuştu.

Gecede söz alan Nilüfer Kaymakamı Avni Oral da şehit ve gazilerin vatan için yaptıklarının hakkı ödenmeyeceğini ifade ederek, "Benim açımdan en değerli iftarlardan biridir. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz bugünlerde sizlerle birlikte olmak çok güzel. Bizler bu sofrada hür ve huzur içinde toplanabiliyorsak bunda en büyük katkı şehit ve gazilerimiz sayesindedir. Hepsine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Gecede, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Metin Şenol ile gaziler adına söz alan Süleyman Korkmaz da Başkan Turgay Erdem'e düzenledikleri iftar için teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA