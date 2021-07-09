Şehit aileleri, AK Parti'nin düzenlediği piknikte bir araya geldi

Karaman'da şehit aileleri AK Parti İl Teşkilatının düzenlediği "Şehit Ailelerine Vefa Pikniğinde" bir araya geldi.

Karaman'da şehit aileleri AK Parti İl Teşkilatının düzenlediği "Şehit Ailelerine Vefa Pikniğinde" bir araya geldi.

Türk Dünyası Kültür Parkı'nda gerçekleşen pikniğe şehit aileleri başta olmak üzere Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin ile davetliler katıldı. Vali Işık, beraberindekilerle birlikte şehit ailelerinin bulunduğu kamelyaları tek tek gezerek hal ve hatırlarını sorduktan sonra istek ve taleplerini dinledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan yaptığı konuşmada, "Şehit ailelerimizle ilgili Cumhurbaşkanımızın talimatları ile şehit ailelerimizi sürekli ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerimiz esnasında piknik yapmayı aileler ile istişare ederek kararlaştırdık. Bugün burada beraberiz. Gerçekten pandeminin sonrasında böyle bir dönemde bir arada olmak bizleri de ziyadesiyle memnun etti" diye konuştu.

Program daha sonra, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından sonra erdi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı