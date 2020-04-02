Şehirlerarası yolculuk yapan 78 yaşındaki kadından polislere: "Ben buranın havasını götüremez...
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İstanbul, Polis

Şehirlerarası yolculuk yapan 78 yaşındaki kadından polislere: "Ben buranın havasını götüremez...

Şehirlerarası yolculuk yapan 78 yaşındaki kadından polislere: "Ben buranın havasını götüremez oldum. Beni gönderin" Polis, seyahat izin belgesi olmayan yaşlı kadına ceza kesti Korona virüs önlemleri kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında trafik polisleri tarafından denetim yapıldı.

02.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:57
Şehirlerarası yolculuk yapan 78 yaşındaki kadından polislere: 'Ben buranın havasını götüremez...

Şehirlerarası yolculuk yapan 78 yaşındaki kadından polislere: "Ben buranın havasını götüremez oldum. Beni gönderin"

Polis, seyahat izin belgesi olmayan yaşlı kadına ceza kesti

İSTANBUL - Korona virüs önlemleri kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında trafik polisleri tarafından denetim yapıldı. Denetim sırasında polisin seyahat izin belgesinin olmadığını belirleyerek ceza kestiği 78 yaşındaki kadın polislere seslenerek, "Ben buranın havasını götüremez oldum. Beni gönderin" dedi. Ayrıca denetimlerde bir sürücü, kendisinin ateşini ölçen sağlık çalışanına kolonya ikramında bulundu.

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkış yolunda denetimler yapılıyor. Trafik polisleri Tuzla TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen tüm araçları tek tek durdurdu. Hususi otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, ateşleri ölçüldü. Denetim sırasında polis, 78 yaşındaki Sevgi Pelitli'yi de sokağa çıkma yasağına uymadığı ve seyahat belgesi olmadan yola çıktığı için ceza kesti. Kadının yakınları, aile hekimliğinden yaşlı kadının yola çıkabileceğine dair rapor aldıklarını söylese de polis bu belgenin seyahat belgesi yerine geçmediğini belirtti.

Amasya'daki evine gitmek için yola çıktığını belirten yaşlı kadın, "Ben burada duramıyorum. Buranın havasını götüremez oldum. Çocuk çolukları da rahatsız ediyorum. Beni gönderin. 78 yaşındayım. Çocuklar 3 gündür gidiyorlar, rapor aldık dediler. Aile hekimliğinden de kağıt almışlar. Çoluk çocuk olduğu için geldik buralara"

Ateşi ölçülen bir sürücü de ateşini ölçen sağlık çalışanına kolonya ikram etti. Vatandaşların duyarlı olması gerektiğini belirten sürücü, "İnsanlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Dezenfekte etmelerini istiyoruz. Ailelerimiz var, insanlara bulaşmasın" dedi.

Şehirlerarası yolculuk yapan 78 yaşındaki kadından polislere: 'Ben buranın havasını götüremez...

Kaynak: İHA

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Şehirlerarası yolculuk yapan 78 yaşındaki kadından polislere: "Ben buranın havasını götüremez...
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