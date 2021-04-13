Şehirlerarası seyahat yasağı olacak mı? Şehirlerarası seyahat yasağı olan iller!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehirlerarası seyahat yasağı olacak mı? Şehirlerarası seyahat yasağı olan iller!

Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Şehirlerarası seyahat yasağı olacak mı? Şehirlerarası seyahat yasağı olan iller!

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Kabine Toplantısı yapılacak. Şehirlerarası seyahat yasağı olacak mı? Şehirlerarası seyahat yasağı olan iller! Detaylar haberimizde.

Bakan Koca 'Yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı' demişti! Mutant virüs sanıldığı kadar ölümcül değilmiş
Bakan Koca "Yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı" demişti! Mutant virüs sanıldığı kadar ölümcül değilmiş
Koronayı yendikten sonra tansiyon sıkıntısı yaşayan Hazal Kaya, hastanelerde boş yer bulamadı
Koronayı yendikten sonra tansiyon sıkıntısı yaşayan Hazal Kaya, hastanelerde boş yer bulamadı

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Kabine Toplantısı yapılacak. Şehirlerarası seyahat yasağı olacak mı? Şehirlerarası seyahat yasağı olan iller! Detaylar haberimizde.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YASAĞI OLACAK MI?

Dün Bakan Koca öncülüğünde toplanan Bilim Kurulu'nda Kabine'ye sunulan birçok tavsiye kararı alındı. Hatta Koca, kendisine yöneltilen kısıtlama sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi: "Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti; Ramazan'da dinlenerek tedbirlere uymayı söylemişti. Bilim Kurulumuz da bu yaklaşımda bulundu. Ek tedbirler konusunda alternatifli önerileri yarın yapılacak Kabine toplantısında sunacağız. Sizlerin söylediği farklı olabilir ama toplumun psikolojik ekonomik yapısı da var. Bunların hepsi gözetilerek karar alınmış olur"

KABİNE'DE ALINMASI BEKLENEN TEDBİRLER

1- Tam kapanma

2- Türkiye genelinde ya da kırmızı illerde seyahat yasağı

3- Yüz yüze eğitimin devam ettiği illerle ilgili değerlendirme

4- Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur tedbirleri uygulanacak

5- Kamuda yeniden esnek çalışma modeli

6- Özel sektörün uzaktan çalışmaya teşvik edilmesi

7- Kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi

8- Ramazanda kafe ve lokantaların kapalı olması

9- Hafta sonu yasaklarının devam etmesi

10- Ramazan boyunca teravihler için camilerde geçtiğimiz yıl uygulanan tedbirlerin uygulanması

11- Kalabalık meydan ve caddelerin sınırlandırılması

12- Bayramda seyahat kısıtlaması

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Türker Ertürk Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Mehtap Ar Ajda Pekkan Ersin Korkut Murat Yıldırım
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şehirlerarası seyahat yasağı olacak mı? Şehirlerarası seyahat yasağı olan iller! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:19:24. #1.14#
title