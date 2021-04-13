Şehirlerarası seyahat yasağı olacak mı? Şehirlerarası seyahat yasağı olan iller!

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Kabine Toplantısı yapılacak. Şehirlerarası seyahat yasağı olacak mı? Şehirlerarası seyahat yasağı olan iller! Detaylar haberimizde.

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Kabine Toplantısı yapılacak. Şehirlerarası seyahat yasağı olacak mı? Şehirlerarası seyahat yasağı olan iller! Detaylar haberimizde.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YASAĞI OLACAK MI?

Dün Bakan Koca öncülüğünde toplanan Bilim Kurulu'nda Kabine'ye sunulan birçok tavsiye kararı alındı. Hatta Koca, kendisine yöneltilen kısıtlama sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi: "Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti; Ramazan'da dinlenerek tedbirlere uymayı söylemişti. Bilim Kurulumuz da bu yaklaşımda bulundu. Ek tedbirler konusunda alternatifli önerileri yarın yapılacak Kabine toplantısında sunacağız. Sizlerin söylediği farklı olabilir ama toplumun psikolojik ekonomik yapısı da var. Bunların hepsi gözetilerek karar alınmış olur"

KABİNE'DE ALINMASI BEKLENEN TEDBİRLER



1- Tam kapanma

2- Türkiye genelinde ya da kırmızı illerde seyahat yasağı

3- Yüz yüze eğitimin devam ettiği illerle ilgili değerlendirme

4- Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur tedbirleri uygulanacak

5- Kamuda yeniden esnek çalışma modeli

6- Özel sektörün uzaktan çalışmaya teşvik edilmesi

7- Kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi

8- Ramazanda kafe ve lokantaların kapalı olması

9- Hafta sonu yasaklarının devam etmesi

10- Ramazan boyunca teravihler için camilerde geçtiğimiz yıl uygulanan tedbirlerin uygulanması

11- Kalabalık meydan ve caddelerin sınırlandırılması

12- Bayramda seyahat kısıtlaması