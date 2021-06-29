Şehirler arası seyahat yasak mı? Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı?

Hafta içi şehirler arası seyahat yasağı var mı? Bugün yasak var mı? Yasak saat kaçta başlıyor? Şehirler arası seyahat yasak mı? Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı? soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.