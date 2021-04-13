Şehirler arası seyahat yasak mı

Tüm ülkenin merakla beklediği Ramazan tedbirlerinin görüşüldüğü Kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıkladı. Peki, şehirler arası seyahat yasak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de bugün koronavirüs gündemiyle toplandı. Toplantı yaklaşık 2 saat 40 dakika sürdü. Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında, kurulun aldığı tavsiye kararları Kabine üyelerine sunuldu. Peki, şehirler arası seyahat yasak mı?

BAKAN KOCA SUNUM YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına ilişkin sunum yaptı.

81 İL İÇİN KARAR VERİLECEK

Toplantının genel amacı Ramazan ayında insan hareketliliğini azaltmak ve vaka sayılarını düşürmek. Bu doğrultuda alınması planlanan ek tedbirler Kabine toplantısında görüşülecek. 81 ilde tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek. 1 Mart itibariyle başlayan kademeli normalleşme sürecinde "geriye dönüş ya da tam kapanma olacak mı?" sorusuna kabine üyeleri karar verecek.

Kulislerde konuşulan ve Bilim Kurulu'nun Kabine'ye tavsiye edeceği belirtilen kısıtlama tedbirleri ise şunlar:

1. Tam kapanma

2. Türkiye genelinde ya da kırmızı illerde seyahat yasağı

3. Yüz yüze eğitimin devam ettiği illerle ilgili değerlendirme

4. Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur tedbirleri uygulanacak

5. Kamuda yeniden esnek çalışma modeli

6. Özel sektörün uzaktan çalışmaya teşvik edilmesi

7. Kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi

8. Ramazanda kafe ve lokantaların kapalı olması

9. Hafta sonu yasaklarının devam etmesi

10. Ramazan boyunca teravihler için camilerde geçtiğimiz yıl uygulanan tedbirlerin uygulanması

11. Kalabalık meydan ve caddelerin sınırlandırılması

12. Bayramda seyahat kısıtlaması

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçileceğini belirten Erdoğan, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri akşam 19 sabah 5 olarak güncellendiğini açıkladı.

Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05:00 olarak güncellendi.

Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.