Şehir Tiyatrosu'nun 'Kozalar' Oyunu Büyük Beğeni Topladı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu, Aralık ayında da birbirinden güzel oyunlarla seyircisini selamlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, 'Kadının Sözü Var' etkinlikleri kapsamında 'Kozalar' oyunun prömiyerini ilk olarak İstanbul'da, ardından da Mersin'de gerçekleştirdi. Konusu, dekoru ve tiyatro sanatçılarının performanslarıyla 'Kozalar', seyircilerden tam not aldı.

Şehir Tiyatrosu'ndan birbirinden güzel sahneler

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, hem yetişkinler hem de çocuklar için hazırladığı 5 farklı temsille Aralık ayı gösterimlerine devam ediyor. Şehir Tiyatrosu oyuncuları, 'Kozalar' oyununun prömiyerini 9 Aralık'ta İstanbul Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleştirmişti. Oyunun Mersin prömiyeri ise Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Türk edebiyatının en önemli romancılarından Adalet Ağaoğlu'nun yazdığı, üç burjuva kadınının mülkiyet ve iktidar temelinde ilerleyen sohbetlerini konu alan oyunun yönetmenliğini Burcu Tutkun Turan, sahne tasarımını Başak Özdoğan yapıyor. Oyunun kostümlerini Funda Çebi, koreografisini Utku Demirkaya, müziğini Can Otkum, reji asistanlığını Mehmet Naci İdişçi, yardımcı yönetmenliğini Ozan Erdönmez yürütüyor. Genel Sanat Yönetmenliğini Murat Atak'ın yaptığı oyunun dramaturgu ise Taner Çelik.

Şehir Tiyatrosu'nun devam eden Aralık ayı programı şöyle:

Ölümü Ardında Gezdirenler/Yetişkin Oyunu Yer: Mezitli Kültür Merkezi Tarih: 16 Aralık

Matruşka/ Yetişkin Oyunu Yer: Mezitli Kültür Merkezi Tarih: 23 Aralık

Gökkuşağının Altında/Çocuk Oyunu Yer: Kongre Merkezi Tarih: 26 Aralık

Kozalar/Yetişkin Oyunu Yer: Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi Tarih: 28 Aralık

Halktan Biri/Yetişkin Oyunu Yer: Nevid Kodallı Oda Tiyatrosu Tarih: 29 Aralık

Seyirciler salona HES kodu ile giriş yapabiliyor

Tiyatroseverler oyunların sahneleneceği salonlara girerken salon görevlilerine HES kodlarını göstererek giriş yapabilecek. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre sahne girişinde fotoğraflı aşı kartı, aşı olmayanların ise 48 saat içinde yapılmış PCR testi belgesi ibraz etmesi isteniyor.

Yayın Tarihi: 16. 12. 2021 09: 21: 43

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