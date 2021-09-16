Şehir Tiyatroları, yeni sahnesini Veba ile açtı

Müze Gazhane'de açılan 2. sahnemiz olan Meydan Sahne'de ise Lot Vekemans'ın yazdığı Şaban Ol'un çevirip yönettiği Zehir adlı oyunumuz sahnelendi. Oyunda Sevinç Erbulak, Ahmet Saraçoğlu, Aslıhan Kandemir, Eraslan Sağlam rol alıyor.

Veba oyununun ilk gösterimine İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, İBB Teftiş Kurulu Başkanı Abbas Yaşar, Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, İBB Turizm Müdürü Gül Ayşe Eken, Sahne Direktörü Ayşegül İşsever Müdür Yardımcıları Oytun Askeroğlu ve Mehmet Karaosmanoğlu'nun yanı sıra birçok sanatçı katıldı.

Nobel Ödüllü yazar Camus'nün faşizm alegorisi olarak kaleme aldığı eserde, veba salgını sırasında yaşanan kaotik durum anlatılır. Karantina döneminde verilen mücadele, belirsizlik ve korkunun egemen olduğu bir dünya canlandırılıyor.

Dramaturgisini Ergün Özdemir'in, sahne-kostüm tasarımını Gamze Kuş'un, ışık tasarımını Murat Selçuk'un, efekt tasarımını Metin Küçükyılmaz'ın yaptığı oyunun fotoğraflarını Nesrin Kadıoğlu çekti. Oyunda Sevil Akı, Serdar Orçin, Murat Coşkuner, Emrah Can Yaylı, Burteçin Zoga, Tankut Yıldız, İrem Arslan, Özgür Dereli, Burak Davutoğlu, Ergun Üğlü, Cafer Alpsolay rol alıyor.

Oyun, 16-18 Eylül, 22-24 Eylül, 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Müze Gazhane Büyük Sahne'de.

Yeni açılan sahnelerimizde oynanan oyunlarımızın yanı sıra Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Antigone,

Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde Geçit,

Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde Hastalık Hastası,

Ümraniye Sahnesi'nde Ay, Carmela!

Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde ise Can Yeleği seyircilerimizle bir araya geldi.

Mumlar, kaybettiğimiz sanatçılar için yandı

İBB Şehir Tiyatroları sahnelerinde geleneksel olarak her sezon açılışında, kuliste geçmişte kaybettiğimiz bütün sanatçılarımız anısına mumlar yakılıyor. Sahnelerimizde sanatçı ve teknik personelimiz bu geleneği tekrar yaşattılar.

Bültenler - Son Dakika Haberleri