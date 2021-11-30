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Şehir Plancıları Odası'ndan Geleceğin Şehir ve Bölge Plancılarına Teşekkür

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Şehir Plancıları Odası'ndan Geleceğin Şehir ve Bölge Plancılarına Teşekkür

TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi Denizli İl Temsilciliği, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kapsamında, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda bir kahvaltı programı organize etti.

DENİZLİ (Habermetre) - TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi Denizli İl Temsilciliği, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kapsamında, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda bir kahvaltı programı organize etti. Davette, meslek yaşamında 40. 30. ve 20. yılları geride bırakan şehir plancılarına günün anısına plaket verilirken, ayrıca Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4. sınıf ve yüksek lisans düzeyinde eğitim almakta olan öğrencilerden Esin Baş, Tuncay Cansız, Ceyhun Parlak, Merve Coşandal, Mustafa Enes Karabulut ve Mert Çalışkan'a teşekkür belgeleri verildi.

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