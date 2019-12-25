Şehir içi hava ulaşımı için geri sayım

25.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:32

1960 ve 1970'li yılların popüler çizgi filmi Jetgiller'deki gibi dikey iniş ve kalkış yapabilen hava araçlarıyla şehir içinde ulaşım 10 yıl içinde mümkün olacak

Dünyanın büyük ve kalabalık şehirleri gün geçtikçe içinden çıkılmaz hale gelen trafik sorununa alternatif olarak şehir içinde havadan ulaşıma geçmeye hazırlanıyor. UAM - Urban Air Mobility (kentsel hava taşımacılığı) sistemiyle yakında seyahatler başlayacak. Airbus, Google, Lilium, Uber gibi şirketlerin yıllardır üzerinde çalıştığı hava araçları son düzlükte. 2030'larda yılda 12 milyon yolcunun, 2050'lerde ise her yıl 400 milyondan fazla yolcunun kentsel hava taşımacılığını kullanacağı tahmin ediliyor.

KPMG, maliyet ve seyahat süresine bağlı olarak kentsel hava taşımacılığı talebinin nasıl büyüyeceğini anlamak için bir çalışma yaptı. Hazırlanan rapora göre, elektrikli, hızlı, güvenilir, çevreci ve entegre bir ulaşım talebine yanıt vermeyi amaçlayan kentsel hava taşımacılığında kullanılacak araçlar yola çıkmaya hazır. Havacılık devi şirketlerin, teknoloji şirketlerinin ve startup'ların iş birlikleriyle yapılan çalışmalar, 'eVTOL' diye tanımlanan 'elektrikli, dikey iniş ve kalkış yapabilen hava araçlarının' gelişim sürecini hızlandırdı. Pist ihtiyacı olmayan, kompakt tasarımıyla çok küçük alanlara bile kolaylıkla iniş-kalkış yapabilen araçların uygun maliyetlerle hizmet vermesi planlanıyor.

Rapora göre nüfus, trafik artış hızı, ulaşım maliyetleri, ekonomik büyüme, refah yoğunluğu ve hedef müşterilerin yolculuk verilerine bakarak hava ulaşımının gelişeceği 70 şehir merkezi belirlendi. Kentsel hava ulaşımının bu şehirlerde 2030'lardan itibaren şehir içinden havaalanı servisi olarak kullanıma girmesi bekleniyor. 2030'larda yılda 12 milyon yolcunun bu ulaşımdan yararlanacağı hesaplanıyor. 2050'lerde ise her yıl 400 milyon yolcunun kentsel hava taşımacılığıyla seyahat etmesi öngörülüyor. Bu, tüm dünyada şehir içi yolculukların yüzde 4'ünün yeni ulaşım sistemiyle yapılması anlamına geliyor. Bu tarihten itibaren kentsel hava taşımacılığı, bölgesel ve hatta şehirler arası seçenekler haline gelecek.

Kentsel hava taşımacılığının en çok kullanılacağı ilk beş şehir; Londra, New York, Los Angeles, Mexico City ve Sao Paulo. En iyi pazarları ise Asya'nın mega kentlerinin oluşturması bekleniyor. Bunlar da Tokyo, Pekin, Şanghay ve Seul olarak sıralanıyor.

Şehirden havaalanına hızlı gitmek ya da hafta sonu trafiğini atlatmak için helikopter tercih edenlere zaman kazandıracak kentsel hava taşımacılığının, alternatiflere yakın maliyetlerle hizmet vermesi, yaygınlaştıkça da ulaşılabilir fiyatlara inmesi öngörülüyor.

KPMG Türkiye'den Hakan Ölekli, "Geleceğin uçan taksileri, uçan aile arabalarını haber veren yeni şehir içi ulaşım sistemi artık çok yakınımızda. Teknolojideki gelişim, farklı teknolojilere ve uzmanlıklara sahip şirketlerin el ele verdiği yeni iş modelleri, alternatif şehir içi hava ulaşımını 10 yıla kadar gerçek kılacak. İş birlikleri, kentsel hava taşımacılığının, bu amaçla kullanılan helikopterden daha popüler ve pratik olacağı sözünü veriyor. Kargo teslimat uçağından yolcu taşıyan hava taksilerine kadar çok yoğun kullanılması beklenen araçlar, güvenli ve verimli bir hava ulaşım sistemi sağlayacak. Bu ulaşım modelinde kullanılacak 'eVTOL' tipi araçların tasarımında çoklu rotorları görüyoruz. Bu tasarım, elektrikli hava taşıtlarını daha ekonomik, sessiz ve sürdürülebilir yapıyor. Bu araçlar, kentsel alanlarda entegre kara-hava taşımacılığında yepyeni bir ekosistem yaratacak" dedi.

Kaynak: Bültenler