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Şehir efsanesi çıktı, kadınlar rahat bir nefes aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şehir efsanesi çıktı, kadınlar rahat bir nefes aldı

Sivas ve çevresinde hızla yayılan "bir sapığın kadıları bıçakla yaralayıp kaçtığı" iddiaları asılsız çıktı, Sivas emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama ile kadınlar rahat bir nefes aldı.

YOZGAT (İHA) - Sivas ve çevresinde hızla yayılan "bir sapığın kadıları bıçakla yaralayıp kaçtığı" iddiaları asılsız çıktı, Sivas emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama ile kadınlar rahat bir nefes aldı.

Son günlerde Sivas, Tokat ve Yozgat'ta bıçaklı bir sapığın kadınları ve genç kızları yaralayarak kayıplara karıştığı iddiaları ve bu iddiaların bazı internet sitelerinde haber leştirilmesi kadınları tedirgin etti. Tokat'ın Turhal ilçesinde iki kadını bıçaklayan Kadın'ın daha sonra Yozgat'ın Sorgun ilçesinde görüldüğü ardından da Sivas'a geçtiği ileri sürüldü.

Konuyla ilgili Sivas İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada söz konusu iddiaların gerçek olmadığı açıklandı. Yapılan açıklamada, iddialar ile ilgili her hangi bir resmi ihbar bulunmadığı, bu yöndeki asılsız haberler e itibar edilmemesi istendi. Yapılan açıklamada ayrıca kadına şiddete yönelik suçların titizlikle takip edildiği ifade edildi. - SİVAS

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