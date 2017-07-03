- Şehir çöplüğünde çıkan yangın kenti duman altında bıraktı



KARABÜK - Karabük'te çöp depolama alanında çıkan ve bir süredir devam eden yangın kenti duman altında bıraktı.

Karabük merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören Köyü'nde bulunan belediyeye ait çöplük alanda dün akşam saatlerinde gaz sıkışması sonucu yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle birlikte geniş alana yayılan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun şekilde devam eden yangını söndürme çalışmaları bugün de devam ederken kent duman altında kaldı. D-750 Karayolunun Asit ve Kemaloyman mevkii dumanla kaplandı. Sürücüler görüş zorluğu yaşadı.

Öte yandan Safranbolu'da belediyenin çöp depolama alanında da bu sabah saatlerinde yangın çıktı. Küçük alanda başlayan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alındı.