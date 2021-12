Şehinşah - The Face of Vision sözleri! Şehinşah yeni şarkısının sözleri nelerdir? "The Face of Vision" rap sözleri! The Face of Vision ne demek?

2 gün önce çıkan ve anında Youtube trendler listesine giren Şehinşah - The Face of Vision şarkısı kısa sürede 230 bin izlenme ve 24 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Şehinşah - The Face of Vision rap şarkısının sözleri nelerdir? Haberimizden okuyabilirsiniz...

ŞEHİNŞAH - THE FACE OF VİSİON ŞARKI SÖZLERİ

[Nakarat kısmı]

Belalıyım, başı dumanlıyım, sabıkalıyım

Belalıyım, başı dumanlıyım, sabıkalıyım

Belalıyım, başı dumanlıyım, sabıkalıyım

Belalıyım, başı dumanlıyım, sabıkalıyım

[1. Verse]

Paralar havada yağar

Sicim gibi milyonlar

Darlıyo' manitalar

"Bitir işi!" diyo'lar

Fitil fitil geldi kan

Lamba yanana kadar

Şu kafada kilo mal

Etti maymun bizi koko

Bi' numara kim?

Gözünden öp, selamımı ver

İguana beat özümse g*t

Her barını sev

Çal arabanda bağırt

Lastikleri yak abart

Git duvara gir ölünce

Söz, yaşatırım ben

Dil uzar, ağzı pisuvar

Kim bu s*k ulan?

Kim bunlar?

Fesuphanallah hepsi de zil zurna

Biz kulağı kesik iki dilruba herif

İpini tutan eliz

Hip-Hop'un iş koyma, bir yol al

Çiz, duman al

Uç, hayat bir lunapark

İn, kucaktan kucağa bin bu kadar

Kin tutarak tutunacak, iz bulacak

İlk ulaşan bir havadis duyacak

Hit bu sanat, bu sanat Futurama

M*me olacak, şu vasat drill susacak

En havalı kadınları yerinden hoplatacak

Linç, yuhalama geçici

Bu shit tutacak

[Nakarat kısmı]

Belalıyım, başı dumanlıyım, sabıkalıyım

Belalıyım, başı dumanlıyım, sabıkalıyım

Belalıyım, başı dumanlıyım, sabıkalıyım

Belalıyım, başı dumanlıyım, sabıkalıyım

[Köprü]

Ne dilersem onu yaparım

Evet, çünkü yapabiliyorum adamım

Abinlere sor, yeterli istikrar bi' çıt

[2. Verse]

This my season

Karşında The Face of Vision

The Face of Vision (Woah)

The Face of Vision (Woah)

This is my season

Karşında The Face of Vision (Grr)

İcraatsiz gangstalara basamağım (Ey)

Taraf değil, bertaraf

The Face of Vision

The Face of Vision (Ey)

The Face of Vision (Ey)

This is my season

Karşında The Face of Vision (Ey)

The Face of Vision (Ey)

The Face of Vision (Ey)

This is my season

Karşında The Face of Vision

Harameyn Alamut

[Nakarat kısmı]

Belalıyım, başı dumanlıyım, sabıkalıyım

Belalıyım, başı dumanlıyım, sabıkalıyım

Belalıyım, başı dumanlıyım, sabıkalıyım

Belalıyım, başı dumanlıyım, sabıkalıyım

THE FACE OF VİSİON NE DEMEK?

"The face of vision" İngilizce bir cümledir. Türkçe'si "Vizyonun Yüzü" anlamına gelmektedir.

