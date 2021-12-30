Şehinşah - The Face of Vision sözleri! Şehinşah yeni şarkısının sözleri nelerdir? "The Face of Vision" rap sözleri! The Face of Vision ne demek?
Efsane rapçi Şehinşah'ın yeni şarkısı çıktı ve anında trendlere girmeyi başardı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Şehinşah - The Face of Vision şarkı sözleri nelerdir? Şehinşah - The Face of Vision rap sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
2 gün önce çıkan ve anında Youtube trendler listesine giren Şehinşah - The Face of Vision şarkısı kısa sürede 230 bin izlenme ve 24 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Şehinşah - The Face of Vision rap şarkısının sözleri nelerdir? Haberimizden okuyabilirsiniz...
ŞEHİNŞAH - THE FACE OF VİSİON ŞARKI SÖZLERİ
[Nakarat kısmı]
Belalıyım, başı dumanlıyım, sabıkalıyım
Belalıyım, başı dumanlıyım, sabıkalıyım
Belalıyım, başı dumanlıyım, sabıkalıyım
Belalıyım, başı dumanlıyım, sabıkalıyım
[1. Verse]
Paralar havada yağar
Sicim gibi milyonlar
Darlıyo' manitalar
"Bitir işi!" diyo'lar
Fitil fitil geldi kan
Lamba yanana kadar
Şu kafada kilo mal
Etti maymun bizi koko
Bi' numara kim?
Gözünden öp, selamımı ver
İguana beat özümse g*t
Her barını sev
Çal arabanda bağırt
Lastikleri yak abart
Git duvara gir ölünce
Söz, yaşatırım ben
Dil uzar, ağzı pisuvar
Kim bu s*k ulan?
Kim bunlar?
Fesuphanallah hepsi de zil zurna
Biz kulağı kesik iki dilruba herif
İpini tutan eliz
Hip-Hop'un iş koyma, bir yol al
Çiz, duman al
Uç, hayat bir lunapark
İn, kucaktan kucağa bin bu kadar
Kin tutarak tutunacak, iz bulacak
İlk ulaşan bir havadis duyacak
Hit bu sanat, bu sanat Futurama
M*me olacak, şu vasat drill susacak
En havalı kadınları yerinden hoplatacak
Linç, yuhalama geçici
Bu shit tutacak
[Nakarat kısmı]
Belalıyım, başı dumanlıyım, sabıkalıyım
Belalıyım, başı dumanlıyım, sabıkalıyım
Belalıyım, başı dumanlıyım, sabıkalıyım
Belalıyım, başı dumanlıyım, sabıkalıyım
[Köprü]
Ne dilersem onu yaparım
Evet, çünkü yapabiliyorum adamım
Abinlere sor, yeterli istikrar bi' çıt
[2. Verse]
This my season
Karşında The Face of Vision
The Face of Vision (Woah)
The Face of Vision (Woah)
This is my season
Karşında The Face of Vision (Grr)
İcraatsiz gangstalara basamağım (Ey)
Taraf değil, bertaraf
The Face of Vision
The Face of Vision (Ey)
The Face of Vision (Ey)
This is my season
Karşında The Face of Vision (Ey)
The Face of Vision (Ey)
The Face of Vision (Ey)
This is my season
Karşında The Face of Vision
Harameyn Alamut
[Nakarat kısmı]
Belalıyım, başı dumanlıyım, sabıkalıyım
Belalıyım, başı dumanlıyım, sabıkalıyım
Belalıyım, başı dumanlıyım, sabıkalıyım
Belalıyım, başı dumanlıyım, sabıkalıyım
THE FACE OF VİSİON NE DEMEK?
"The face of vision" İngilizce bir cümledir. Türkçe'si "Vizyonun Yüzü" anlamına gelmektedir.
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