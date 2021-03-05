Şehinşah Samanyolu sözleri! Şehinşah - Samanyolu ''Prod Arda GEZER'' rap şarkısı sözleri nelerdir?

Şehinşah'ın yeni şarkısı Samanyolu çıktı. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Şehinşah Samanyolu sözleri nelerdir? Şehinşah Samanyolu rap şarkısı sözleri nelerdir?

Şehinşah'ın Samanyolu şarkısı sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ŞEHİNŞAH SAMANYOLU SÖZLERİ

Sonsuz yolculuğunda

Bir otostopçu yolu zaman

Koşulsuz aşk

Samanyolu'nda onu arar

İçinde bulunduğu boyut dar

Hayır, hiç kimse şu ruhunu doyurmaz

Yok oluşlar doğurmaz

Bulaşma sonsuz yolculuğuna

[Verse 1]

Kendime döndüm ve dedim ki: "Nedeni neydi?"

Kaç bin kez öldüm, demedim hiç: "Gerekli miydi?"

Heyecanlandıramıyordu beni, gelir evcilik oyunu gibi

Toplumun parası, pulu, dini

Hepsi aynı bo*un laciverti

Vadettikleri, etkilemedin ama ne de mal ikisi de kesmedi

Şeytan mahallemdendi ve ta**ak geçerdik

İsrafta gezerdik, insana benzerdi

Zemin kayıyor altımdan usulca düşüyorum

Yarım yaşıyor yarım kalmış, uyuya-düşüyorum

Tut ellerimi yükseleyim yanına karanlık burası üşüyo'm

Uzayın tam kucağından dudaklarına düşüyorum

Ölüm kadar rahat bi' rüyaya ağıt, bu dünya vasat

Yaşa geç, dönük amaca

İn ücralara bul hayatın anlamını bana ver

Işıklar akıyor araç hızlanıyo'

Bu sefer kalamam sana geç

Yolunda hayalperest, hayalet

Sonsuz yolculuğunda sana dek

[Bridge]

Bu yalan dolana dayanamam olmasan of

Onlara sor, olur bana dar Samanyolu

Gözlerinde görüyorum onu, n'olur öyle bakma bana

Parçalar o nasıl poz (Ey)

Tam derken kurtuldum, yutuyor daha da anaforun

[Verse 2]

Gümüş nehirde galaktik yıllar, antik yıldızlar aşacağım

Bu Samanyolu'nu bi' gerdanlık gibi boynuma asacağım (Ey)

Ateş arabalarına binip o gök adana varacağım, unutma

Tadını çıkarıp ölüm çirkinleştirmeden yol alacağım

Alın şu canımı n'olur, kurtarın kaçırın onu

Bunaldım aşırı moruk uzanalım uzağa burası yorucu

Uzayın sonuna dokunup arayıp duralım koşulsuz huzuru

Bulalım kusursuzluktaki kusuru, tutalım kuyruklu yıldızın ucunu

[Nakarat]

Sonsuz yolculuğunda

Bir otostopçu yolu zaman

Koşulsuz aşk

Samanyolu'nda onu arar

İçinde bulunduğu boyut dar

Hayır, hiç kimse şu ruhunu doyurmaz

Yok oluşlar doğurmaz

Ulaşmaz sonsuz yolculuğuna

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Şehinşah - Samanyolu ''Prod Arda GEZER'' şarkısı 5 Mart Cuma günü Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürece 100 bin izlenmeyi geçmiştir ve 20 binden fazla beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Prodüktör: Arda GEZER

Mix: Neşet Kılıç

Mastering: Evren Göknar

Animasyon: Yusuf Ay, Halil Özküçük

Vektörler: Şehinşah