Şehinşah - Diabolico şarkı sözleri! 'Diabolico' rap sözleri nelerdir? Diabolico ne demek?

Şehinşah - Diabolico rap şarkısı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞEHİNŞAH - DİABOLİCO SÖZLERİ

İstersen ölürüm, uğrunda

İskelete dönüşürüm, huzurunda

Sen rahatına bak!

Ben bi' şekil kurtarıca'm (-cam)

Bu derin distopya'dan

Geçecek bu zor zamanlar da

Rahat ol, iz olmadan

Bilemezsin nelerle sınandım, or'da kal (Kal, kal)

Ne desem yetmez, hiç yorma sal, info, zaman

Hepsi gururdan! İnadımdan, ihtirasımdan

Sistemle dövüşüp durduğumdan

Travma! Psikolojime gedik, pranga

Yedim akineton, içtim ganja

Bu mitolojide bendim kral

Sisifos için motive şekli drama (Ih!)

Gerçeklikten inkâra giden o lobide çeldi pragma

Mevki, makam verdi starlife (Uh! Öğh!)

Geçtim transa!

İllüzyon o ki yetersiz standart

Riziko bol, homojenlik skandal

İstiyor öjeni nesil branşta

Cehennemden geldim phonk'la

My name is Spawn

Bitiyo' komedi, keçi "Zehri sal!" diyo'

Duya-duyabiliyorum emri başta taç

Pentagram çiz rhyme'la (Rhyme'la)

İster inanma, ister inan!

İ*edim parmağa, geçti yaram!

Bu kaçıncı metamorfoz, söyle bana!

Bu paradokstan kurtulamam

Sürekli fısıldar susturamam

"Potansiyel suçlar"

Anladım ki lanetim o!

[Nakarat]

Kaderim Diabolico (Diabolico, o!)

Ey, kaderim Diabolico (Eey)

Kaderim Diabolico (O!)

Adamım Diablo

Kaderim Diabolico (Ooo)

Eh, kaderim Diabolico

***

Yaşıyorum yarın ölecek gibi!

Ey, kaderim Diabolico!

Ama kimse gömemez fikrimi (Kimse!)

Kaderim Diabolico!

İstisnaları katlet

Kaderim Diabolico!

Buna doğdum (Ben!)

Ama maalesef (Ey)

Kaderim Diabolico!

Yaşıyorum yarın ölecek gibi!

***

Azapta, anlatması saçma

Kalabalıkta, yabancı kafasında taçla

Lilith kafa açma

Bi' s**tir git! Savaşma!

Düşmanın ben değilim, önünden ye b**ch!

[Nakarat]

(Diabolico)

Ey, kaderim Diabolico (Eey)

Kaderim Diabolico

Adamım Diablo

Kaderim Diabolico (Ooo)

Eh, kaderim Diabolico

***

Yaşıyorum yarın ölecek gibi

Ey, kaderim Diabolico

Ama kimse gömemez fikrimi (Kimse!)

Kaderim Diabolico

İstisnaları katlet

Kaderim Diabolico

Buna doğdum (Ben!)

Ama maalesef (Ey)

Kaderim Diabolico

Yaşıyorum yarın ölecek gibi!

DİABOLİCO NE DEMEK?

Diabolico İtalyanca bir kelimedir. Türkçe karşılığı "Şeytani" demektir.

