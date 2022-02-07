Şehinşah - Diabolico şarkı sözleri! 'Diabolico' rap sözleri nelerdir? Diabolico ne demek?
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Şehinşah'ın yeni şarkısı Diabolico 4 Şubat 2022 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 220 bin izlenme ve 19 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Şehinşah - Diabolico şarkı sözleri nelerdir? Diabolico nedir, ne demek? İşte bilgiler...
Şehinşah - Diabolico rap şarkısı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
ŞEHİNŞAH - DİABOLİCO SÖZLERİ
İstersen ölürüm, uğrunda
İskelete dönüşürüm, huzurunda
Sen rahatına bak!
Ben bi' şekil kurtarıca'm (-cam)
Bu derin distopya'dan
Geçecek bu zor zamanlar da
Rahat ol, iz olmadan
Bilemezsin nelerle sınandım, or'da kal (Kal, kal)
Ne desem yetmez, hiç yorma sal, info, zaman
Hepsi gururdan! İnadımdan, ihtirasımdan
Sistemle dövüşüp durduğumdan
Travma! Psikolojime gedik, pranga
Yedim akineton, içtim ganja
Bu mitolojide bendim kral
Sisifos için motive şekli drama (Ih!)
Gerçeklikten inkâra giden o lobide çeldi pragma
Mevki, makam verdi starlife (Uh! Öğh!)
Geçtim transa!
İllüzyon o ki yetersiz standart
Riziko bol, homojenlik skandal
İstiyor öjeni nesil branşta
Cehennemden geldim phonk'la
My name is Spawn
Bitiyo' komedi, keçi "Zehri sal!" diyo'
Duya-duyabiliyorum emri başta taç
Pentagram çiz rhyme'la (Rhyme'la)
İster inanma, ister inan!
İ*edim parmağa, geçti yaram!
Bu kaçıncı metamorfoz, söyle bana!
Bu paradokstan kurtulamam
Sürekli fısıldar susturamam
"Potansiyel suçlar"
Anladım ki lanetim o!
[Nakarat]
Kaderim Diabolico (Diabolico, o!)
Ey, kaderim Diabolico (Eey)
Kaderim Diabolico (O!)
Adamım Diablo
Kaderim Diabolico (Ooo)
Eh, kaderim Diabolico
***
Yaşıyorum yarın ölecek gibi!
Ey, kaderim Diabolico!
Ama kimse gömemez fikrimi (Kimse!)
Kaderim Diabolico!
İstisnaları katlet
Kaderim Diabolico!
Buna doğdum (Ben!)
Ama maalesef (Ey)
Kaderim Diabolico!
Yaşıyorum yarın ölecek gibi!
***
Azapta, anlatması saçma
Kalabalıkta, yabancı kafasında taçla
Lilith kafa açma
Bi' s**tir git! Savaşma!
Düşmanın ben değilim, önünden ye b**ch!
[Nakarat]
(Diabolico)
Ey, kaderim Diabolico (Eey)
Kaderim Diabolico
Adamım Diablo
Kaderim Diabolico (Ooo)
Eh, kaderim Diabolico
***
Yaşıyorum yarın ölecek gibi
Ey, kaderim Diabolico
Ama kimse gömemez fikrimi (Kimse!)
Kaderim Diabolico
İstisnaları katlet
Kaderim Diabolico
Buna doğdum (Ben!)
Ama maalesef (Ey)
Kaderim Diabolico
Yaşıyorum yarın ölecek gibi!
DİABOLİCO NE DEMEK?
Diabolico İtalyanca bir kelimedir. Türkçe karşılığı "Şeytani" demektir.