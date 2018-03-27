Şehidin Mezarı Olsun İstiyorlar

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 28 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen güvenlik korucusu Hasan Yazıcı'nın ailesi şehide ait bir mezarın olmasını talep etti.

Kulp ilçesine bağlı Yaylak Köyü Kelesor Mezrasına 3 Mayıs 1990'da gelen bir grup terörist, önce aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişiyi vahşice katletti ardından kaçırdığı güvenlik korucusu Hasan Yazıcı'yı dağlık alanda öldürdü. Ailesi, o günden bu yana şehit Yazıcı'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Şehidin oğlu Metin Yazıcı, AA muhabirine, PKK'lı teröristlerin babasını kaçırıp şehit ettiklerini söyledi.

Teröristlerin saldırıda evin kapısın kırarak içeri girdiklerini dile getiren Yazıcı, "Teröristler evimizin kapısını kırıp içeri girmiş, babam o esnada namaz kılıyormuş. Babamın kollarını bağlayıp götürmüşler. Babam ile dayımı ve amcamı da kaçırmışlar. Dayım ve amcam kendilerini uçurumdan yuvarlayıp yaralı olarak kurtulmuşlar. Babamın elleri bağlı olduğu için o atlayamamış." ifadelerini kullandı.

Babasının vatanı ve millet için şehit olduğunu vurgulayan Yazıcı, şöyle konuştu:

"Babasız büyüdük, istiyoruz ki bizim babamızın da bir mezarı olsun. Mezarında bir dua okumak, üç damla göz yaşı dökmek istiyoruz. Baba sevgisine mahrum kaldık. Tek isteğimiz babamızın cenazesinin bulunmasıdır. Şemdin Sakık, babamı öldürdükleri yeri duruşmada anlattı. Orada inceleme yapılıp, babamın kemikleri dahi olsa bulunsun."

Şehidin kızı Garipşah Çatkın (34) ise, babasız büyümenin zorluğuna işaret ederek, "Baba sevgisinden yoksun büyüdük. Bayramlarda çocuklar babalarının elini öperken, biz seyrediyorduk. Hala babamın yokluğunu arıyorum. Artık bir mezarı olsun, biz de o mezarına gidip dua edelim. Babamızın bir mezarı bile yok." diye konuştu.

"Mezarının olmasını istiyoruz"

Hasan Yazıcı'nın eşi Emine Yazıcı (52) da, Zazaca yaptığı konuşmada, PKK'lı teröristlerin saldırıda evlerinin kapısını kırarak içeri girdiğini anımsatarak, şunları anlattı:

"Eşim yatsı namazını kılıyordu, onu yakalayıp ellerini bağladılar. Silahın dipçiğiyle bana vurdular. 'Sizi çocuklarınızla beraber yakacağız.' dediler. Teröristlerin başında Şemdin Sakık'ın olduğunu sonradan öğrendik. Şemdin Sakık, mahkemede verdiği ifadesinde kocamı nasıl şehit ettiklerini anlattı. Eşimin bir mezarının olmasını istiyoruz."

PKK'lı teröristler, Kelesor Mezrasına 3 Mayıs 1990'da yaptığı baskında güvenlik korucusu Sabri Çelik'i öldürmüş, ardından korucubaşı Sait Çelik'in evinin ateşe verilmesi sonucu anne Sariye (29) ile çocukları Abdülcebbar (7), Zelihan (12), Rahime (10) ve Emrullah (3) yanarak can vermişti.

Teröristler daha sonra kaçırdıkları güvenlik korucusu Hasan Yazıcı'yı da kırsal da şehit etmişlerdi.