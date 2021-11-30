Şehidin adı Akşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne verildi

HAKKARİ (AA) - 12 Şubat 2018 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi yapan polis aracının zırhlı araç ile çarpışması sonucu şehit düşen Akşehirli polis memuru Ali Ergün'ün ismi Akşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne verildi.

Konya Valiliği'nin teklifi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'nün, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'ndan aldığı uygunluk ve olur doğrultusunda şehit Ali Ergün'ün ismi, Akşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde yaşatılacak.

Şehit Ali Ergün'ün eşi Funda Ergün konuya ilişkin, "Eşimin adının yaşatılması bize onur ve gurur veriyor. Trafikten sorumlu olan eşimin isminin, memleketindeki Trafik Şubesi'nde yaşatılması benim için çok daha anlamlı oldu. Bizlerin memnuniyeti kadar onun isminin unutulmaması da en büyük gururumuz olur. Gözleri gülen yarimin ismi hep yaşayacak. Valimize ve Emniyet Müdürlüğü'müze çok teşekkür ederim. Şehitler ölmezler ama unutulurlarsa, o zaman ölürler. Unutmak bize nasip olmasın. Biz vatana emanetiz. Bizim arkamızda duran herkese çok teşekkür ederim." dedi.

AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri

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