Şehadet belgesi 43 yıl sonra verilen askeri öğrenci anısına tören

02.09.2019 16:51

Kara Harp Okulu öğrencisi iken 1976 yılında kaza sonucu hayatını kaybeden ve ailesine şehadet belgesi 43 yıl sonra verilen Samsunlu Cezmi Özsezer için kabri başında anma töreni gerçekleştirildi.

Kara Harp Okulu öğrencisi Özsezer, 1976 yılında İzmir'deki yaz eğitim kampında el bombasının patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Özsezer'in cenazesi, Samsun'un Havza ilçesi Memduhiye Mahallesi'ndeki kabristanda toprağa verildi.

Okuldaki arkadaşları ve ailesi, bir süre önce Kara Kuvvetleri Komutanlığına başvurarak Özsezer'e şehitlik unvanı verilmesi talebinde bulundu.

Talep üzerine 43 yıl sonra Özsezer'in şehadet belgesi, temmuz ayında ailesine teslim edildi.

Okuldaki arkadaşlarının katılımıyla Cezmi Özsezer'in kabrinin bulunduğu mezarlıkta tören düzenlendi.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 43 yıl sonra Özsezer'in şehit sayılması için emek sarf eden silah arkadaşlarına teşekkür ederek, "Şuna inanıyorum ki dünya üzerinde hiçbir millet bizim milletimiz gibi kendi toprakları üzerinde yaşama hakkına sahip değildir. Zira bu topraklarda yaşamanın bedeli yüz yıllar boyunca milletimiz tarafından ziyadesiyle ödenmiş, bugün halen ödenmeye devam edilmektedir. Şehitlerimiz ise topraklarımızın adeta birer manevi tapusudur. Tüm şehitlerimiz saygı ile yad ediyorum." diye konuştu.

Şehidin okul arkadaşı emekli Orgeneral İhsan Uyar da 78 devresi olarak şehadetin gerçekleştiği günün şahitleri olduklarını anlattı.

Cezmi Özsezer'i 1971 yılında Kuleli Askeri Lisesini kazanarak ana kucağından asker ocağına gelen askerlik sevdalısı biri olarak tanıdıklarını belirten Uyar, "Kurtuluş mücadelesinin başladığı Samsun'da, Havza'da olmanın, buraların manevi havasını teneffüs etmenin hazzını ve mutluluğunu yaşamaktayım. Mezarın yapılmasında emeği geçen Samsun Valiliği, Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesine teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Emekli Yüksek Askeri İdare Mahkemesi Başsavcısı Kıdemli Albay Hasan Mutlu da Özsezer'in şehit sayılması için yürütülen hukuki süreç hakkında bilgi vererek, "43 yıl sonra da olsa bir arkadaşımızın şehadetinin tescillenmesi bize yeter." dedi.

Şehidin ablası Gülümser Özsezer ise bütün ölümlerin erken ama kardeşinin 19 yaşındaki ölümünün çok daha erken olduğunu vurgulayarak, "Ailece büyük travmalar yaşadık. Şehitliğinin resmi olarak kabul edilmesinde, bu hüzünlü ve onurlu törenin düzenlenmesinde emeği geçen kardeşimin devre arkadaşlarına minnettarım. Keşke bu anı annem de babam da görebilseydi." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Uyar, aile adına Gülümser Özsezer'e bayrak takdim etti.

Daha sonra Cezmi Özsezer'in kabri başında Kur'an okunarak dua edildi.

Törenin ardından Özsezer ailesinin evi ziyaret edildi. Ziyaret sırasında abla Özsezer, hala sakladıkları kardeşinin askeri öğrenci elbisesi, kılıcı, kemeri ve tuğunu arkadaşlarına gösterdi.

Törene Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Garnizon Komutanlığı Şehit Gazi İşlem Müdür Vekili Mühendis Albay Levent Emin, Havza Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahar Çay da katıldı.

Kaynak: AA