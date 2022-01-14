Sefo - Affettim sözleri! Sefo Affettim şarkı sözleri! Sefo şarkı sözleri... Sefo Affettim tam metni ve sözleri

Sefo - Affettim sözleri! Sefo Affettim şarkı sözleri! Sefo şarkı sözleri araştırılıyor... Rap dünyasında bugünbirbirinden farklı paylaşımlar yapılıdı. Bunlardan bir ide "Sefo Affettim" oldu. Son zamanlardan yaptığı düetler ve iş birlikleriyle adından daha da bahsettiren Sefo'nun yeni şarkısı "Affettim"nin sözlerini sizler için derledik.

SEFO AFFETTİM SÖZLERİ

Tadım kaçıyor biliyordum deniyordum yine

Zaman geçiyor bi' Dilek tut dile sor kendine

*

Yokluğuna alıştım ya varsın gibi

Pişmanlık duysan da fark etmez

Affettim Karşımda dursan da

Affettim Şeytana uysan da

Affettim Hevesim kursağımda

Affettim Kafamda kursam da

O sebebi iyi biliyor gelip bana sorma

Kafası gidip geliyor dedikleri korkunç

O beni yine deniyor yine deniyor yine deniyor

Bakınca bi' nedeni yok kime ne diyorsam?

Benim gibisini arama yazık bu kez yemiyorumböyle numaraları

Başarılar dikiyorum sana da güzel hatırlamak istiyorum tüm olanları

Peki telefonun çalar arada ben aramıyorum belki de bi diğer hattayım

Durabiliyor musun o odada

Acaba istemeden verilen bi ceza

Sen ve ben derindeki bi korku ellerimdeki

Unutmadığım bi yer gibi

Topla tekrar herkesi

Hiç olmadan pazartesi

Yanımdasın da sahtesin

Aşk ve nefret sentezi

Umrumda değilsin nerdesin

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