Sefo - Affettim sözleri! Sefo Affettim şarkı sözleri! Sefo şarkı sözleri... Sefo Affettim tam metni ve sözleri
Yaptığı düetler, epler ve singlelarla adından bahsettiren Sefo, yeni şarkısını paylaştı. Son olarak Reynmen ile Bonita şarkısını paylaşmıştı. Ardından Bilmem Mi? ile büyük çıkış yakaladı. Dijital müzik platformlarında yayınlanan parça kısa sürede büyük beğeni topladı. Peki bugün yayınlanan Sefo Affettim şarkı sözleri nelerdir? İşte, Sefo Affettim sözleri!
Sefo - Affettim sözleri! Sefo Affettim şarkı sözleri! Sefo şarkı sözleri araştırılıyor... Rap dünyasında bugünbirbirinden farklı paylaşımlar yapılıdı. Bunlardan bir ide "Sefo Affettim" oldu. Son zamanlardan yaptığı düetler ve iş birlikleriyle adından daha da bahsettiren Sefo'nun yeni şarkısı "Affettim"nin sözlerini sizler için derledik.
SEFO AFFETTİM SÖZLERİ
Tadım kaçıyor biliyordum deniyordum yine
Zaman geçiyor bi' Dilek tut dile sor kendine
*
Yokluğuna alıştım ya varsın gibi
Pişmanlık duysan da fark etmez
Affettim Karşımda dursan da
Affettim Şeytana uysan da
Affettim Hevesim kursağımda
Affettim Kafamda kursam da
O sebebi iyi biliyor gelip bana sorma
Kafası gidip geliyor dedikleri korkunç
O beni yine deniyor yine deniyor yine deniyor
Bakınca bi' nedeni yok kime ne diyorsam?
Benim gibisini arama yazık bu kez yemiyorumböyle numaraları
Başarılar dikiyorum sana da güzel hatırlamak istiyorum tüm olanları
Peki telefonun çalar arada ben aramıyorum belki de bi diğer hattayım
Durabiliyor musun o odada
Acaba istemeden verilen bi ceza
Sen ve ben derindeki bi korku ellerimdeki
Unutmadığım bi yer gibi
Topla tekrar herkesi
Hiç olmadan pazartesi
Yanımdasın da sahtesin
Aşk ve nefret sentezi
Umrumda değilsin nerdesin
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