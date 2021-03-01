Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı dizisi hangi ilde, ilçede, semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı?
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Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı dizisi hangi ilde, ilçede, semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı?

01.03.2021 19:40 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:44
Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı dizisi hangi ilde, ilçede, semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı?

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı hangi ülkede ve hangi ilde çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor? Sefirin Kızı hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Sefirin Kızı dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

SEFİRİN KIZI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı dizisi Muğla'nın Bodrum ilçesinde çekilmektedir. Dizinin yurt dışı çekimleri Montenegro (Karadağ)'da yapılıyor. Bunun haricinde yurt içi dizi çekimleri Bodrum'da gerçekleştirilmektedir.

SEFİRİN KIZI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sefirin Kızı dizisi her hafta Pazartesi saat 20:00 'da Star TV'de başlıyor.

Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı dizisi hangi ilde, ilçede, semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı?

SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Mavi: Tuba Büyüküstün

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp

Kahraman: Bülent Şakrak

Ceylan: Gözde Çığacı

Dudu: İlayda Ildır

Necdet: Sami Aksu

Gülsiye: Yağmur Başkurt

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Sefirin Kızı, NGM ve O3 Medya ortak yapımı, ilk bölümü 16 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisidir. 36 bölüm dizide yer alan Neslihan Atagül, rahatsızlığı sebebiyle diziden ayrılmak zorunda kalmış ve onun yerine Tuba Büyüküstün gelmiştir.

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