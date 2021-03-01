Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı dizisi hangi ilde, ilçede, semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı?

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı hangi ülkede ve hangi ilde çekiliyor?