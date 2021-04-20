Sefirin Kızı ne zaman, hangi gün? Sefirin Kızı Pazartesi mi Salı günü mü yayınlanıyor? Sefirin Kızı yeni günü ne zaman?

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı gün mü değiştirdi, yeni günü ne zaman merak ediliyor? Sefirin kızı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sefirin Kızı Pazartesi günleri mi yayınlanacak yoksa Salı günleri mi? Sefirin Kızı yeni bölümleri hangi gün ekrana gelecek? Sefirin Kızı neden gün değişikliğine gitti? Ayrıntılar haberimizde.

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı gün değişikliğine gitti. İzleyiciler Sefirin Kızı dizisinin yeni günü ne zaman merak etti. Peki, Sefirin Kızı dizisi yeni günü hangi gün? Sefirin Kızı saat kaçta, ne zaman, hangi gün ekranlara gelecek? Sefirin Kızı ile ilgili güncel bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEFİRİN KIZI GÜN MÜ DEĞİŞTİRDİ?

Evet dizi bundan sonra Salı günleri ekrana gelecek. Önceleri Pazartesi günleri yayınlanıyordu. Fakat bundan sonra Pazartesi günleri Star TV'de Kağıt Ev dizisi yayınlanacak. Haliyle Sefirin Kızı da Salı günü ekrana gelecek.

SEFİRİN KIZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sefirin Kızı her hafta Salı günü saat 20:00 'da Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

SEFİRİN KIZI NEDEN GÜN DEĞİŞTİRDİ?

Star TV'nin yeni dizisi Kağıt Ev, Pazartesi günleri ekrana geldiği için Pazartesi günleri yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin yeni günü Salı'ya alındı.

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:30 - Ana Haber

20:30 - Sefirin Kızı

00:15 - Kağıt Ev

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hamile olduğunu öğrenen Mavi kendini büyük bir ikilemin içinde bulur. Geçmiş acıları ve korkuları onun geleceğe ve yeni bir bebeğe tutunmasına izin vermez. Diğer yandan düğün sonrası Halise yüzünden konakta kopan fırtına, Sancar'ın atacağı adımla konağın bütün düzeninin değişmesine neden olacaktır.

Sedat ve Güven kurdukları yeni planlarını işletirken hiçbir açık kalmaması için çalışırlar. Mavi ona karşı hazırlanan bu tuzaktan habersiz kendi kararsızlık cehenneminde yanmaktadır. Bu konuda Sancar'la yüzleşmenin hiç de kolay olmayacağının farkındadır ama asıl Melek karşısında kendini çaresiz hissedecektir. Sancar ise sevdiklerini korumak için mücadele ederken, önce marinayla ilgili öğrendiği gerçeklerle sonra da annesinden alacağı bir haberle adeta yıkılır.

Elvan, Bora konusunda üst üste hayal kırıklıkları yaşarken tanışacağı bir kadın kendini sorgulamasına ve bakış açısını değiştirmesine neden olur. Yahya ise Elvan için çabalamaya devam eder ve ondan beklenmeyecek girişimlerde bulunur. Ansızın gelen acı bir haberle ikisinin de dünyası değişmek üzeredir.

Halise çabalarının sonuç vermediğini görerek soluğu Sedat ve Güven'in yanında alır. Mavi ise Sancar ve Melek'le olan ilişkisini temelinden etkileyecek bir karar vererek kendini kliniğin kapısı önünde bulacaktır.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek

Tuba Büyüküstün

Edip Tepeli

Bülent Şakrak

Tülin Yazkan

Cemre Öktem