Sefirin Kızı Kavruk kimdir? Edip Tepeli (Kavruk Ömer) kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?
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Sefirin Kızı Kavruk kimdir? Edip Tepeli (Kavruk Ömer) kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

08.02.2021 22:50 | Son Güncelleme: 08.02.2021 22:54
Sefirin Kızı Kavruk kimdir? Edip Tepeli (Kavruk Ömer) kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Sefirin Kızı dizisindeki Kavruk Ömer karakteri merak ediliyor. Peki Sefirin Kızı dizisindeki Kavruk Ömer karakterini kim canlandırıyor? Kavruk Ömer kimdir, nereli, kaç yaşında? Edip Tepeli kimdir, nereli? Detaylar haberimizde.

Sefirin Kızı dizisindeki Kavruk Ömer karakteriyle tanınan oyuncu Edip Tepeli, Çocuklar Duymasın'ın Duygusu Ayşecan Tatari ile evli. Edip Tepeli nereli? Tiyatro eğitimi alan oyuncu İzmirli'dir. Edip Tepeli hayatı, biyografisi...

SEFİRİN KIZI KAVRUK ÖMER KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Kavruk Ömer karakterini Edip Tepeli canlandırmaktadır.

EDİP TEPELİ KİMDİR?

Tepeli, 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk eğitimi alan Edip Tepeli, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura dizisi ile elde etti.

Sefirin Kızı Kavruk kimdir? Edip Tepeli (Kavruk Ömer) kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Siyah Beyaz ve Renkli, Emek Sahnesi'nde çalışmalar yürüttü. Emek Sahnesi'nde Küskün Müzikal'de rol aldı. Ayrıca Pınar Yıldırım ile beraber yönettiği Nazım Hikmet Memleket oyununu hazırladı. Şehir Tiyatroları'nda İstanbul Efendisi ve Sırça Hayvan Koleksiyonu oyunlarında boy gösterdi.

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde Ömer karakterini canlandıran oyuncu 1.85 metre boyunda, 75 kilo ve Koç burcudur. 2017 yılında New York'ta oyuncu Ayşecan Tatari ile evlendi.

EDİP TEPELİ OYNADIĞI DİZİLER

2019 - Sefirin Kızı (Kavruk Ömer)

2018 - Yaşamayanlar (Şişman)

2017 - Hayati ve Diğerleri (Üzeyir)

2017 - Yıldızlar Şahidim (Harun)

2017 - Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı (Sinema Filmi)

2017 - Seni Kimler Aldı (Sinan)

2014 - Kurt Seyit ve Şura

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