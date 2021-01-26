Sefirin Kızı Gediz ölecek mi? Gediz diziden ayrılıyor mu? Uraz Kaygılaroğlu Sefirin Kızı'ndan ayrılacak mı? Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında?
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Sefirin Kızı Gediz ölecek mi? Gediz diziden ayrılıyor mu? Uraz Kaygılaroğlu Sefirin Kızı'ndan ayrılacak mı? Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında?

26.01.2021 00:20 | Son Güncelleme: 26.01.2021 00:23
Sefirin Kızı Gediz ölecek mi? Gediz diziden ayrılıyor mu? Uraz Kaygılaroğlu Sefirin Kızı'ndan ayrılacak mı? Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında?

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nda Nare rolünü canlandıran Neslihan Atagül'den sonra Gediz karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu'nun da diziden ayrılacağı konuşuluyor! Peki, Sefirin Kızı Gediz ölecek mi? Gediz diziden ayrılıyor mu? Uraz Kaygılaroğlu Sefirin Kızı'ndan ayrılacak mı? Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında?

Başrolünde Engin Akyürek'in rol aldığı ve yeni bölümünde Tuba Büyüküstün'ün dahil olacağı Sefirin Kızı dizisinde yaprak dökümü devam ediyor. Nare rolünü canlandıran Neslihan Atagül'ün geçirgen bağırsak hastalığı nedeniyle diziden bırakması ayrılmasının üstünden daha çok geçmemişken, Sefirin Kızı dizisinden bir ayrılık haberi daha geldi. Dizinin sevilen karakteri Gediz rolündeki Uraz Kaygılaroğlu'nun diziden çıkacağı kesinleşti. Peki, Sefirin Kızı Gediz ölecek mi? Gediz diziden ayrılıyor mu? Uraz Kaygılaroğlu Sefirin Kızı'ndan ayrılacak mı? Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında?

SEFİRİN KIZI GEDİZ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uraz Kaygılaroğlu'nun yaklaşık 2 ay sonra Sefirin Kızı dizisinden ayrılacağı konuşuluyordu. Ancak dizide yepyeni bir hikaye başlayacağı için planlanan ayrılık öne çekildi. Gediz Işıklı karakterine hayat veren Kaygılaroğlu, diziye 1-2 bölüm içinde veda edecek.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Balıkesirlidir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur.

Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen Ağa rolünü ve daha sonra TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının ve Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunuculuğunu yapmıştır. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır. Şu anda Star TV' de yayınlanan Sefirin Kızı' dizisinde Gediz rolünü oynamaktadır.

Haziran 2014 yılında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu. Temmuz 2019 yılında boşandılar

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